Издание Factcheck обнаружило у главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева бизнес, хотя госслужащие по закону не могут заниматься предпринимательством.

По информации журналистов, спустя полгода после получения должности министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев стал учредителем общественного объединения «Чечей» в микрорайоне Джал в Бишкеке, в доме 29. По тому же адресы зарегистрирована и микрокредитная компания «Беймарал», которая также принадлежит министру. По тому же адресу зарегистрирована компания его сына Мара «Драйв».

Кроме того, министру принадлежит частная школа «Арча Бешик».

Супруга министра Замира Кульматова — учредительница компании «Париж КО», которая продает и сдает в аренду коттеджи на Иссык-Куле.

«Общая площадь территории составляет 15 га, где расположены 75 коттеджей, 88 квартир, 10 горячих источников, 7 га занимает пруд и имеется 2 пляжа», — выяснили журналисты.

Фото: Factcheck

Амбассадор аконита или министерство зельеварения

Бейшеналиев пьет яд

Алымкадыр Бейшеналиев стал министром в октябре 2020 года, когда Садыра Жапарова депутаты парламента избрали премьером.

До этого он 16 лет был главой кафедры пропедевтической хирургии КГМА и руководил крестьянским хозяйством «Сабирдин» Кеминского района Чуйской области. Пытался пройти в парламент сначала от «Ак-Шумкар» Темира Сариева, после — от «Мекенчила» Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

В январе 2021 года, после избрания Садыра Жапарова президентом, Бейшеналиев оказался в центре внимания, потому что не мог определиться, кто же бесплатно предоставит Кыргызстану холодильники для хранения вакцин от коронавируса — USAID или UNICEF. Он путал организации. USAID опровергло его информацию, а потом и UNICEF.

После он заявил, что в Кыргызстане будут бороться с коронавирусом с помощью настойки из ядовитого растения аконит, а варить его будут прямо в резиденции президента. Бейшеналиева подвергли критике и парламент рекомендовал его уволить, но за чиновника заступился президент.

В июне министр сообщил, что использование аконита при лечении коронавируса прекращено. В том же месяце он сообщил, что Казахстан предоставит Кыргызстану свою вакцину от коронавируса, но эту информацию опроверг казахский вице-премьер.

После стало известно, что сделавший себе на камеру вакцину, а потом лечившийся аконитом Бейшеналиев заразился коронавирусом.