Пожар на рынке «Келечек» в Оше. Фото: МЧС

В ночь на 15 октября на рынке «Келечек» в Оше возник крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в столовой, а затем распространился на расположенные рядом цех и магазины.

Звонок в пожарную часть поступил в 12 ночи. На место происшествия выехали семь пожарных бригад, оперативная группа МЧС, служебная бригада РЭС города Ош и сотрудники милиции. Через час пожар был локализован и к 03:37 ночи полностью потушен.

В результате пожара сгорели столовая, токарный цех, магазин одежды, продовольственный магазин, текстильный магазин и крыша строящегося магазина. Общая площадь сгоревших объектов составила 700 квадратных метров, пострадавших нет.

В сентябре произошел пожар на центральном рынке города Кызыл-Кия Баткенской области. В результате сгорело 2500 квадратных метров полезной площади. Пожар был потушен только через девять часов.

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