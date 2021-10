Илияз Иманбетов Возглавивший налоговую буквально в апреле Илияз Иманбетов лишен этой должности — сменил его зампред службы Алтынбек Абдувапов. Иманбетов же переведен в минфин на должность первого замминистра. Ранее минфин возглавил первый замминистра минэкномфина Алмаз Бакетаев. Ранее он работал в столичном муниципалитете на должности первого вице-мэра по жилищно-коммунального хозяйству. Карьера Иманбетова в налоговой началась еще в 1998 году, когда он стал налоговым инспекторов в Иссык-Кульской области. Он поднимался по карьерной лестнице, пока в 2005 году не дослужился до начальника инспекции в той же области. В 2007 году его перевели в Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы, а в 2014 году — в управление налоговой в Оше. Уже через год он возглавил управление в Аламединском районе Чуйской области. В 2020 году был начальником управления и работал с косвенными налогами в рамках ЕАЭС, пока в 2021 году не возглавил ведомство.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!