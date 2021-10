Журналист-расследователь Болот Темиров сообщил в своем фейсбуке о том, что его офис прослушивали. Кроме того, есть и другие факты, доказывающие слежку за расследователями. «Ну собственно несколько новостей. Первое мы обнаружили прослушку у себя в офисе. Вторая новость – у офиса с 10 тура до 4 вечера (не первый день) дежурит вот такая вот навороченная спецсредствами машинка. Третья новость – к нашему другу Болоту Назарову (из партнерского проекта Айт айт десе) постоянно приезжает один и тот же водитель такси. «Жорго» непонятно почему постоянно меняет водителя на него. То есть сперва звонит один водитель, а приезжает этот. Ну и решили пробить его номер и неожиданно вышел “Нурик ГКНБ” и даже “Нурлан АКС”», — рассказал Темиров. Болот Темиров — журналист-расследователь, борец с фейками и автор youtube-канала Temirov live. Раньше был главредом Factcheck.kg — после публикации статьи о дорогостоящих аутфитах супруги признавшегося в коррупции Райымбека Матраимова на Темирова совершили нападение, а его сайт подвергся DDOS-атаке. Темиров также работал в связке с другим известным расследователем из «Азаттыка» Али Токтакуновым. Вместе они продолжили изучать «таможенную империю» Матраимова и его связь со спикером парламента Талантом Мамытовым. В феврале 2021 года он получил награду «Поборник борьбы с коррупцией» от Госдепартамента США. Награду Темирову вручил занимавший тогда должность посла США Дональд Лу, который отметил, что Темиров «проливает свет» на обе стороны одной медали: организованная преступность и коррупция. «Кыргызский народ должен иметь веру в то, что такие отважные журналисты, как Болот, оказывают поддержку правоохранительным органам в привлечении таких людей, как Райымбек Матраимов и Камчыбек Кольбаев, к ответственности за их преступления», — сказал Лу. «Кадры Матраимова». Журналисты обнародовали имена таможенников, связанных с влиятельным кланом Просто факты: сколько стоят люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова

