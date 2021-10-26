На счёт минфина от «кустуризации» наличными поступили 5,5 млрд сомов. Об этом сообщил глава ведомства Алмаз Бакетаев на объединенном заседании комитетов парламента по экономической и фискальной политике и по бюджету и финансам.

На заседании депутат Мурадыл Мадеминов напомнил о заявлениях главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что ведомство в рамках борьбы с коррупцией заставило виновных в коррупции выплатить 6-7 млрд сомов.

«Эти деньги от “кустуризации” поступили в бюджет? Если поступили, в виде чего они поступили? Если в виде квартиры, в какой орган? Нужно же отчет давать и народу? Что с ними?» — спросил депутат.

Бакетаев сообщил, что этот процесс начался в 2020 году и в бюджет всего поступило 5,5 млрд сомов наличными. По его словам, 3 млрд 700 млн сомов поступили в казну прошлом году, а около 2 млрд сомов в 2021 году.

«В виде квартир и машин тоже поступили, вместе с ними [всего] поступило [в казну] на сумму 7-7,5 млрд сомов», — рассказал министр.

Чиновник предложил депутатам отправить запрос в минфин, если они хотят узнать конкретнее о том, сколько денег, квартир и других объектов поступили в казну или перешли в собственность государству.

До этого президент Садыр Жапаров говорил, что с октября прошлого года в рамках борьбы с коррупцией в казну поступили 7,5 млрд сомов.

Борьба с коррупцией

Придя к власти, Садыр Жапаров объявил о «кустуризации» — это способ борьбы с коррупцией. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников занимается ГКНБ, который возглавляет соратник Жапарова Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

12 апреля ГКНБ сообщил, что Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов и после этого учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева» изменили меру пресечения нардепу на подписку о невыезде.

Согласно алгоритму, эти средства поступают сначала на депозитный счёт ГКНБ, потом на счёт минфина и оттуда распределяются по статьям расходов. Ранее законодательство позволяло ГКНБ по решению суда получить 25% на собственные нужды. Однако, по информации спецслужбы, эту норму отменили ещё в январе.

Недавно юрист Нурбек Токтакунов, ссылаясь на ответ минфина, заявил, что деньги от «кустуризации» вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов.

В ГКНБ это опровергли и заявили, что после принятия окончательных процессуальных решений по уголовным делам деньги перечисляют в бюджет, а конфискованное имущество передают на баланс ФУГИ.

В ведомстве добавили, что надзор за возмещением ущерба ведет прокуратура.

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