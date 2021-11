В Центре госсанэпиднадзора Бишкека сообщили, что по результатам лабораторных анализов в готовой продукции сети кафе «Империя пиццы» в суши и роллах была выявлена сальмонелла. Об этом пишет госинформагентство «Кабар» со ссылкой на главврач ведомства Кубана Кундашева. По его словам, по предварительным данным, сальмонеллой был заражён лосось. «У сети кафе был один поставщик. Возможно, партия рыбы такая была. Сейчас в сети кафе “Империя пиццы” не готовят японскую кухню до выяснения всех обстоятельств», — сообщил Кундашев. Он добавил, что меры в отношении поставщиков будет принимать правоохранительные органы, которые расследуют уголовное дело. «Кто и как ее привез — это будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Мы свою работу сделали», — отметил Кундашев. Что такое сальмонелла? Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Бактерии сальмонелла. Фото: Live Science Источник инфекции при сальмонеллезе — это домашние животные и птицы, а также рыбы. Сальмонелла передается фекально-оральным путем. Однако, источником заражения может стать и больной человек, участвующий в приготовлении пищи. Первые симптомы сальмонеллеза могут появиться не сразу. В среднем они появляются в течение 12-48 часов после употребления зараженной пищи. По данным ВОЗ, симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако, в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может стать тяжелым и представлять угрозу для жизни. Сальмонеллы — очень коварные и жизнеспособные бактерии. Они живут и размножаются в продуктах, при этом никак не влияя на их вид и запах. На глаз определить, заражен ли продукт, практически невозможно. Кроме этого, сальмонеллы отличаются проворством. При хранении более 30 дней куриных яиц в холодильнике бактерия способна проникать через цельную скорлупу в яйцо и активно размножаться внутри желтка. Читать по теме: Отравление в «Империи Пиццы». Что такое сальмонелла и с чем её едят? Массовое отравление Массовое отравление граждан произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления. Кафе «Империя Пиццы». Фото: страница сети кафе в Фейсбуке Сначала в больницу с отравлением обратились 12 человек, но затем количество отравившихся начало расти и на 28 октября достигло 318 человек. После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования. Однако, 29 октября все филиалы кафе возобновили свою работу. В госсанэпиднадзоре сообщили, что сеть «выполнила все предписания, провела дезобработку, закупила новые продукты». Из-за массового отравления в Бишкеке власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели еще в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране. Кроме того, по факту массового отравления ГУВД Бишкека начало досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

