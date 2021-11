Борчиха вольного стиля Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира U-23 (не старше 23 лет). Турнир проходит в Сербии. Айпери Медет кызы. Фото: uww.org Кыргызстанка начала выступление на турнире 3 ноября в весовой категории до 76 кг. В первой схватке на стадии 1/8 финала она победила спортсменку из Эквадора. В четвертьфинале Медет Кызы уложила на лопатки борчиху из Индии и победила в схватке за 28 секунд. В полуфинале же кыргызстанка одолела со счётом 8:0 американку Кайлу Велкер. В финале, который состоится 4 ноября, Медет кызы поборется с Татьяной Рентерией из Колумбии. Айпери Медет кызы на недавнем Чемпионате мира по борьбе в Осло завоевала бронзу. Также она выступала на Олимпийских Играх в Токио, где заняла 5 место.

