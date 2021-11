Спортсменки Айпери Медет кызы и Назира Марсбек кызы вернулись в Бишкек из Сербии, где прошел чемпионат мира по борьбе среди женщин. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи и спорта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sport.gov.kg (@sport.gov.kg) В аэропорту членов национальной команды встретили директор Дирекции олимпийских видов спорта Нурлан Исмаилов, старший тренер женской сборной по борьбе Байгазы Кенжебаев, а также чемпионка мира по борьбе Мээрим Жуманазарова. На чемпионате мира по борьбе среди спортсменок не старше 23 лет в Сербии Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира. Назира Марсбек кызы проиграла в первой схватке. Она выступала в весовой категории до 57 кг.

