Спортсменки Айпери Медет кызы и Назира Марсбек кызы вернулись в Бишкек из Сербии, где прошел чемпионат мира по борьбе среди женщин. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи и спорта.

В аэропорту членов национальной команды встретили директор Дирекции олимпийских видов спорта Нурлан Исмаилов, старший тренер женской сборной по борьбе Байгазы Кенжебаев, а также чемпионка мира по борьбе Мээрим Жуманазарова.

На чемпионате мира по борьбе среди спортсменок не старше 23 лет в Сербии Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира.

Назира Марсбек кызы проиграла в первой схватке. Она выступала в весовой категории до 57 кг.