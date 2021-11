Пресс-служба ПРООН в Кыргызстане сообщила, что американский стриминговый сервис Netflix снял документальный фильм о культурном разнообразии в 30 странах мира. Кыргызстан будет представлен национальной охотой салбуурун. Съемки фильма Netflix. Фото: ПРООН в Кыргызстане Съемки фильма Netflix. Фото: ПРООН в Кыргызстане Съемки фильма Netflix. Фото: ПРООН в Кыргызстане Съемки фильма Netflix. Фото: ПРООН в Кыргызстане По данным организации, релиз запланирован в 2022 году. Фильм будет показан более, чем в 150 странах. «Наш эпизод смогут увидеть более миллиарда зрителей. Благодаря фильму люди со всей планеты смогут ознакомиться с кыргызскими традициями, богатой культурой кочевников и узнать о нашей стране больше», – отметили в ПРООН. Сообщается, что в прошлом году команда туристической компании Kyrgyz Tourism вместе с международными журналистами сделала ряд публикаций о беркутчи, что вызвало интерес к этой теме и послужило началом этой инициативы. Салбуурун – древний вид охоты кочевников. Он отличается тем, что на него охотники ходили с ловчими птицами и собаками. Во время таких походов кыргызы выявляли лучших охотников, лошадей, беркутов и тайганов. Это было своеобразным отбором. Также игра салбуурун была представлена на Всемирных играх кочевников. В эти комплексные соревнования входили гонки тайганов, беркутов и соколов.

