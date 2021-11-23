В середине сентября 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными пять человек в похищении Айзады Канатбековой. Девушку похитили шесть человек для принудительного вступления в брак.
Один из похитителей изнасиловал Канатбекову, а затем ее убил. После этого он покончил с собой.
Остальных похитителей приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы.
Однако обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его. Первое заседание по их апелляции прошло 23 ноября в Бишкекском городском суде. Но рассмотрение дела по существу вопроса перенесено на 8 декабря — не пришёл адвокат одного из осужденных.
С чем не согласны стороны?
По этому делу осудили пять человек: Кубаныча Токон уулу, Замирбека Раманкулова, Ажикабыла Рысбай уулу, Орозбека Нурумбетова и Сыймыка Молдосариева. Первомайский райсуд Бишкека признал их виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору» и приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы.
Также суд постановил осужденных возместить потерпевшей стороне — матери Айзады Канатбековой Назгуль Шакеновой — 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.
Осужденные подали апелляцию — они не согласны с обвинительным приговором. По мнению адвоката Мырсалы Осмонкулова, защищающего Токон уулу и Рысбай уулу, по закону суд должен дать юридическую оценку действиям каждого подсудимого и оценивать их ответственность.
«Но их всех под шаблон пустили по статье “похищение”», — рассказал он в интервью «Клоопу».
Потерпевшая сторона же, по словам адвоката Нурбека Токтакунова, подала апелляцию из-за того, что не согласна с суммой морального и материального ущерба.
«Здесь мы ставим вопрос о выплате соразмерной компенсации. Суд назначил всем осужденным в общем заплатить 100 тысяч сомов, то есть сравняли жизнь Айзады [Канатбековой] со стоимостью бампера элитного автомобиля. Мы говорим, да, по закону не допускается больше 100 тысяч сомов [компенсации], [но] в законе нигде не написано, что это со всех. То есть каждый из них должен заплатить как минимум по 100 тысяч [сомов]», — сказал Токтакунов в интервью «Клоопу».
Он добавил, что назначенные судом сроки лишения свободы осужденным, потерпевшая сторона не оспаривает.
Похищение и убийство Айзады Канатбековой
Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева.
Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.
Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.
В течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.
10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.
В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев. Однако, Нурбек Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в министерстве. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность, а в патрульной милиции говорят, что он не работает в органах внутренних дел.
Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.
Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше полугода и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что следствие мероприятия не ведутся и возможно дело закрыли. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа.
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