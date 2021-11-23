В середине сентября 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными пять человек в похищении Айзады Канатбековой. Девушку похитили шесть человек для принудительного вступления в брак.

Один из похитителей изнасиловал Канатбекову, а затем ее убил. После этого он покончил с собой.

Остальных похитителей приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Однако обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его. Первое заседание по их апелляции прошло 23 ноября в Бишкекском городском суде. Но рассмотрение дела по существу вопроса перенесено на 8 декабря — не пришёл адвокат одного из осужденных.

Заседание в Бишкекском горсуде. Фото: «Клооп»

С чем не согласны стороны?

По этому делу осудили пять человек: Кубаныча Токон уулу, Замирбека Раманкулова, Ажикабыла Рысбай уулу, Орозбека Нурумбетова и Сыймыка Молдосариева. Первомайский райсуд Бишкека признал их виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору» и приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Также суд постановил осужденных возместить потерпевшей стороне — матери Айзады Канатбековой Назгуль Шакеновой — 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.