Глава ГКНБ и замглавы кабмина Камчыбек Ташиев открыл новое здание Ат-Башинского райотдела Управления спецслужбы по Нарынской области. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Отмечается, что здание полностью оборудовано всей необходимой техникой для сотрудников.

Камчыбек Ташиев на открытии нового здания ГКНБ. Фото: Госкомитет Новое здание Ат-Башинского райотдела Управления спецслужбы по Нарынской области. Фото: ГКНБ

В ГКНБ подчеркнули, что здание построено и сдано в эксплуатацию «в порядке укрепления материально-технической базы территориальных подразделений спецслужб».

Кроме того, в Госкомитете сообщили, что также отремонтировали фасадную часть здания Управления ГКНБ по Нарынской области. Также там начал работать тренажерный зал.

Однако, в спецслужбе не пояснили во сколько обошлось строительство здания, ремонт и какие средства на это потратили.

«Работа по укреплению материально-технической базы подразделений ГКНБ продолжается», — добавили в ГКНБ.

Всего за три месяца это уже седьмое здание южного филиала ГКНБ, которое лично открыл Ташиев. С сентября по ноябрь новые здания для сотрудников ГКНБ открыли: