Глава ГКНБ и замглавы кабмина Камчыбек Ташиев открыл новое здание Ат-Башинского райотдела Управления спецслужбы по Нарынской области. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Отмечается, что здание полностью оборудовано всей необходимой техникой для сотрудников.
В ГКНБ подчеркнули, что здание построено и сдано в эксплуатацию «в порядке укрепления материально-технической базы территориальных подразделений спецслужб».
Кроме того, в Госкомитете сообщили, что также отремонтировали фасадную часть здания Управления ГКНБ по Нарынской области. Также там начал работать тренажерный зал.
Однако, в спецслужбе не пояснили во сколько обошлось строительство здания, ремонт и какие средства на это потратили.
«Работа по укреплению материально-технической базы подразделений ГКНБ продолжается», — добавили в ГКНБ.
Всего за три месяца это уже седьмое здание южного филиала ГКНБ, которое лично открыл Ташиев. С сентября по ноябрь новые здания для сотрудников ГКНБ открыли:
- в Ноокенском районе Джалал-Абадской области;
- в Алайском районе Ошской области;
- в Сузакском районе Джалал-Абадской области;
- в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области;
- в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области;
- в Узгенском районе Ошской области.