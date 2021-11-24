Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 23 ноября провела заседание, на котором рассматривались жалобы к кандидату в депутаты, экс-спикеру Дастану Джумабекову.

Представитель ЦИК сообщила, что на Джумабекова поступило несколько жалоб. Первая жалоба была связана с видео о встрече кандидата с избирателями.

Как выяснили в рабочей группе ЦИК, видеоролик был без указаний сведений о том, кто изготовил видео и то, что он был оплачен из избирательного фонда Джумабекова. По итогам рассмотрения жалобы члены ЦИК приняли решение оштрафовать Джумабекова на 7 500 сомов.

Вторая жалобу на Джумабекова также была связана с нарушением правил агитации. По данным рабочей группы ЦИК, в селе Покровка Таласской области он провел агитацию, где использовались агитационные материалы на фоне государственного флага. Члены ЦИК в итоге дали рекомендации специалистам штаба Джумабекова «соблюдать нормы закона» при изготовлении агитматериалов.

Третья жалоба, поступившая на Джумабекова, была связана с его братом, хирургом Сабырбеком Джумабековым. По информации рабочей группы избирательной комиссии, брат кандата занимался в период агитации благотворительностью.

Как выяснили в рабочей группе ЦИК, еще в сентября в одном из СМИ была опубликована статья, где рассказывали о пациенте, которому требовалась операция. Позже Сабырбек Джумабеков обратился в это СМИ и сказал, что готов провести операцию бесплатно.

Затем Сабырбек Джумабеков дал интервью, где рассказал, что такие бесплатные операции проводятся ежегодно и эта операция была проведена в рамках такой программы.

По итогам рассмотрения жалобы рабочая группа дала рекомендации членам ЦИК отказать в этой жалобе на Дастана Джумабекова и его брата. Однако члены избирательной комиссии приняли решение оштрафовать Джумабекова на 7 500 сомов, а СМИ, где опубликовали информацию о бесплатной операции — вынести предупреждение.

Еще одна жалоба в отношении кандидата поступила из-за опубликованного видео на You-Tube с участием Джумабекова. В заявление говорилось, что видео было опубликовано без данных, которые нужно указывать в агитационных материалах.

После рассмотрения жалобы, члены ЦИК проголосовали за то, чтобы выписать Джумабекову еще один штраф на 7 500 сомов.

Кто такой Дастан Джумабеков

Дастан Джумабеков — экс-спикер кыргызского парламента. На парламентские выборы 28 ноября он выдвигается от Манасского избирательного округа в Таласской области.

Он уже был депутатом парламента двух созывов: в 2010 году он был избран в Жогорку Кенеш от партии «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году — баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан».

Джумабеков известен своими политическими мемами. Например, однажды Дастан Джумабеков попросил попросил не путать его с заводом «Дастан».

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Джумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».

Сейчас он возглавляет Федерацию кок-бору по Таласской области. С кок-бору экс-спикер был связан и до этого. Он несколько раз награждал игроков национальной игры. Кроме этого, сам экс-спикер также играет в кок-бору. Джумабеков — мастер спорта по восточным единоборствам с плохой дикцией и неуверенной посадкой на лошади.