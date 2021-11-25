Мораторий на плановые проверки предпринимателей, который действует с 2019 года, продлевать не будут. Это означает, что плановые проверки бизнеса начнутся с 1 января 2022 года. Об этом пишет kaktus.media со ссылкой на министерство экономики и коммерции.

В ведомстве отметили, что представители бизнеса не против снятия моратория на проверки.

«Вопрос продления моратория не рассматривается, так как его уже два раза продлевали с 2018 года [тогда его ввели]. Далее продлевать уже бессмысленно. Сам бизнес просит это, так как плановые проверки им помогают. Если у бизнеса есть недочеты, то контролирующие органы выдают им предписание на устранение недочета, а при внеплановых проверках на бизнес сразу налагают штраф. По бизнес-плану трех лет достаточно, чтобы бизнес вышел на ноль и начал получать прибыль», — сказал завотделом регулирования лицензионно-разрешительной деятельности Искендер Нурбеков.

Кто будет проверять?

Проверять бизнес будут:

госагентство антимонопольного регулирования;

госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса;

госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком;

государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности;

госэкотехинспекция;

департамент драгоценных металлов;

департамент лекарственного обеспечения;

департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения;

управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции минсельхоза;

уполномоченный госорган в сфере администрирования страховых взносов, определяемый кабмином.

Однако, список проверяющих госорганов увеличится — сейчас рассматривается законопроект об этом.

Мораторий на проверки

С 1 января 2019 года в Кыргызстане действует мораторий на проверки предпринимателей. Изначально он был рассчитан на два года, но в декабре 2020 года из-за пандемии его продлили до 2022 года.

Однако, сами предприниматели и бизнес-ассоциации не раз заявляли, что проверки неофициально продолжаются.

Из-за этого в марте этого года президент Садыр Жапаров подписал срочный указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства». В этом указе Жапаров потребовал от правоохранительных органов соблюдать мораторий на проведение проверок бизнеса.

В указе говорилось, что его приняли из-за жалоб со стороны бизнесменов на неправомерные действия правоохранителей при проверках.

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