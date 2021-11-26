Обновлено в 20:50.

Наблюдатели от общественных фондов «Коомар Медиа» и «Гражданские инициативы» во многих участковых избирательных комиссиях (УИК) по всей стране столкнулись с трудностями при получении удостоверения наблюдателя. Именно от этих двух фондов наши наблюдатели будут наблюдать за предстоящими парламентскими выборами.

Почему возникают трудности?

С трудностями в получении удостоверений столкнулись 605 наших наблюдателей из около 1400. Им отказывались выдавать удостоверение в 15 из 36 ОИКах по всей стране. Пока точно неизвестно скольким наблюдателям получить удостоверения.

Зачастую на участках нашим наблюдателям говорили, чтобы они обращались за удостоверениями в окружные избирательные комиссии (ОИК) — раньше они назывались территориальные избирательные комиссии (ТИК). Но во многих регионах ОИКи находятся очень далеко от участков.

Председатели УИКов в большинстве случаев ссылались на то, что, согласно законодательству, удостоверение наблюдателей выдают в окружных избирательных комиссиях.

Однако, в положении о порядке регистрации общественных наблюдателей нет такого пункта.

Также председатели УИКов говорили, что им не отправили удостоверения ОИКи и снова просили наших наблюдателей ехать в окружные избирательные комиссии и оттуда забрать своё удостоверение. Но, опять же, это очень далеко.

Также, согласно положению о порядке регистрации общественных наблюдателей, ОИКи должны зарегистрировать наблюдателей не позднее 3 календарных дней с момента предоставления ими документов и отправить в УИКи. Документы мы им до этого уже отправили.

Координаторам наблюдателей приходилось звонить в УИКи, ОИКи и ЦИК, чтобы добиться выдачи удостоверений. В Центризбиркоме подтвердили, что нашим наблюдателям должны выдавать удостоверения в УИКах и только после этого часть из них получили нужные документы. Некоторые наблюдатели так и не получили удостоверения и попытаются сделать это уже 27 ноября.

Наши наблюдатели начали сталкиваться с этой проблемой 25 ноября, то есть за 3 дня до самих выборов. Уже 27 ноября начнётся выездное голосование, за которым часть наблюдателей также будет следить. Если же они не смогут получить удостоверение наблюдателя, то не будут иметь права мониторить выездное голосование, да и сами парламентские выборы.

Удостоверение наблюдателей даёт право его обладателю осуществлять наблюдение за выборами на участках, в том числе отслеживать то, как фиксируются результаты голосования.

«Клооп» считает действия членов УИК препятствованием в наблюдении за парламентскими выборами.

До этого нашим наблюдателям массово поступали угрозы. Им всем запрещали наблюдать на выборах, в противном случае угрожали увольнением с работы или отчислением из университетов.

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