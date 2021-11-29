Также среди задержанных и водворенных в СИЗО 1 до января Н.М.Большевиков, Руслан Акматбеков, К. Сатар уулу, Н.Сатынбеков.

Итого названы восемь фамилий, однако, известно, что были задержаны по этому делу более 15 человек.

В чем их пытаются обвинить?

Досудебное производство по делу начали по статье «Приготовление к насильственному захвату власти». ГКНБ утверждает, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот.

А разве недавно уже не задерживали людей за попытку захвата власти?

Да. Середина сентября 2021 года обернулась очередными задержаниями — а причиной ареста довольно амбициозных политиков стала аудиозапись, на которой якобы обсуждалась попытка захвата власти.

В соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова. На ней он якобы разговаривал с бывшим членом совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмазом Сарыбаевым. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове.

Акаев назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными».

Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей. Его допросили. Кроме Акаева на допросе побывали экс-спикер Канат Исаев, экс-министр обороны Исмаил Исаков и экс-депутат Ахматбек Келдибеков. На допрос также вызывали экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева, а затем МВД сообщило о его задержании. Курсан Асанов также находится в заключении.

Эти дела связаны?

Пока публично правоозранительные органы не связывали эти дела вместе.