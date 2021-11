«Клоопу» сообщили, что задержанным членам движения «Эл ынтымагы» и Партии зеленых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 января. Задержали более 15 человек, в том числе политиков. Всех их задержали по делу о попытке захвата власти. А милиция предоставила фотографии оружия, найденного у задержанных. И сообщила о найденных наркотиках. Кто останется в заключении до января? По информации МВД, такую меру пресечения избрали: Члену Партии зеленых и «Эл ынтымагы» Бекназару Купешову. Его брат не согласен с обвинениями о попытке захвата власти и считает, что Купешова могли задержать за критику власти. По словам брата задержанного, тот работал таксистом. Купешов должен находиться в СИЗО 1 в Бишкеке. Депутат шестого созыва парламента от СДПК Бактыбек Жетигенов до января будет заключен в СИЗО ГКНБ. Ранее ГКНБ не подтверждал его задержание, но журналисты узнали об этом от своих источников. Источник 24.kg сообщил, что задержанные якобы планировали захват власти после проведения выборов в парламент. В СИЗО 1 до января останется один из лидеров «Эл ынтымагы» Нурбек Калекеев. До ареста Калекеев критиковал власти за энергокризис — при этом, сам президент признал проблему в энергетике серьезной и даже говорил, что если ее не решить, страна будет сидеть «при свечках». В СИЗО 1 до января останется и лидер «Уулу Кыргызстан» Азамат Мусакеев, также связанный с «Эл ынтымагы». Также среди задержанных и водворенных в СИЗО 1 до января Н.М.Большевиков, Руслан Акматбеков, К. Сатар уулу, Н.Сатынбеков. Итого названы восемь фамилий, однако, известно, что были задержаны по этому делу более 15 человек. В чем их пытаются обвинить? Досудебное производство по делу начали по статье «Приготовление к насильственному захвату власти». ГКНБ утверждает, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников. По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению». До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. А разве недавно уже не задерживали людей за попытку захвата власти? Да. Середина сентября 2021 года обернулась очередными задержаниями — а причиной ареста довольно амбициозных политиков стала аудиозапись, на которой якобы обсуждалась попытка захвата власти. В соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова. На ней он якобы разговаривал с бывшим членом совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмазом Сарыбаевым. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть. Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове. Акаев назвал запись «некачественным контентом фабрики троллей», а обвинения в планировании захвата власти «надуманными» и «безосновательными». Депутат подчеркнул, что «не обсуждал и не планировал захват власти» ни с одним из политиков или общественных деятелей. Его допросили. Кроме Акаева на допросе побывали экс-спикер Канат Исаев, экс-министр обороны Исмаил Исаков и экс-депутат Ахматбек Келдибеков. На допрос также вызывали экс-члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева, а затем МВД сообщило о его задержании. Курсан Асанов также находится в заключении. Эти дела связаны? Пока публично правоозранительные органы не связывали эти дела вместе.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!