162 576 278 млн сомов — сумма, которую депутатка шестого созыва Динара Исаева заработала за 2019-2020 годы, если верить ее декларации. Динара Исаева заработала за 2019 году 137 745 119 сомов. В разделе недвижимости в своей декларации она записала административное сооружение площадью в 253 квадратных метра и квартиру — в 128,6 квадратных метров. Есть у Исаевой и компания. Согласно декларации, она владеет 100% доли в ОсОО «Альянс Профит». Согласно минюсту, компания занимается операциями на финансовых рынках, а руководит ей Рустам Жапаров. Также у Исаевой есть автомобиль Лексус LX571. В 2020 году ее доход гораздо меньше — 24 831 159 сомов. В декларации остались все та же недвижимость и автомобиль, а вот компания уже не указана. В прошлом Динара Исаева долго была связана с туристическими и авиакомпаниями, но этот бизнес официально закрыт и в декларациях не указан. С 2007 по 2010 год Исаева была депутаткой партии «Ак Жол» — при правлении Курманбека Бакиева политобъединение считалось пропрезидентским. В 2015 году она снова прошла в парламент от «Республики-Ата Журт». Усенов и ко Оба раза раздел о родственниках не заполнен. Динара Исаева — бывшая жена экс-премьера Данияра Усенова, ныне проживающего в Беларуси как Даниил Урицкий. Там он руководит БНБК — агрокорпорацией. В Кыргызстане он заочно осужден на 15 лет лишения свободы. В Беларуси откроется еще один завод беглого премьер-министра Данияра Усенова. Что не так с его корпорацией? Урицкий пытался убедить СМИ в том, что Усенова он не знает, но знает, что беглый кыргызский премьер умер в 2017 году в Малайзии. При этом «Урицкий» посетил в 2021 году свадьбу Урмата Усенова в Турции. * Урмат Усенов, сын Данияра от первого брака, основатель Mongol group (согласно минюсту — глава «М энд Компани»). Урмата Усенова также связывают и с компанией «СнабОйл», предоставляющей ресторанные услуги. Его брат Мурат Усенов упоминается как руководитель «Майрам групп», которая — согласно минюсту — занимается предоставлением «услуг кемпингами, в том числе стоянками для автофургонов и автоприцепов». Хотя больше это название известно по сети ресторанов. Директриса «Майрам Групп» — Малика Соотбекова, она же директорствует в «Завод Проджект», который предоставляет услуги баров.

