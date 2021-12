Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что не надо путать укрепление государством своей власти с авторитаризмом. С такой речью чиновник выступил 13 декабря во время обсуждения мероприятий по реализации национального развития. Эдиль Байсалов. Фото: АКИpress «В прошлые годы все жаловались, что в Кыргызстане отсутствует эффективное управление, потеряна исполнительская дисциплина. Мы все видели, как была почти полностью провалена подготовка к наступлению пандемии коронавируса. Что говорить, если нас называли провалившимся государством. […] Глава государства, большинство народа, все ответственные политические силы говорят, что так дальше жить нельзя, и мы укрепили власть, но это не называется авторитаризмом», — заявил Байсалов. Чиновник подчеркнул, что президент будет во главе исполнительной ветви власти и теперь все будет по-другому. «Эксперимент с внедрением фальшивого фасада парламентской демократии провалился. У нас не было парламентаризма, все равно все десять лет все решали президенты […] Но избранный недавно новый состав парламента будет играть важнейшую роль в демократии», — заявил он. При этом ранее Байсалов в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента». «Какие бы партии не прошли [в парламент], там создастся парламентское большинство, которое будет стабильно поддерживать политику президента. Нам сейчас не важно мнение всех 90 депутатов. Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами. Они будут принимать наши законы. Остальные [депутаты], я скажу, даже если будут возражать и топать ногами, нас [кабмин] это не будет волновать. Вы не сможете нас отвлечь. Мы не будем ждать вашего одобрения. Мы пойдём по пути развития», — заявил Байсалов. Тогда Байсалова раскритиковали политики. Лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов заявил, что таким образом «нынешняя власть раскрыла свои планы». Он призвал Байсалова соблюдать Конституцию, где написано, что «народ — единственный источник государственной власти». Позже на пресс-конференции президент Садыр Жапаров заявил, что Эдиль Байсалов неправильно выразился, говоря о работе кабмина с парламентом. По его словам, Байсалов имел ввиду, что теперь правительство будет работать на народ, а не на депутатов. Полномочия президента Байсалов говорит о роли парламента в демократических процессах не зря — новая Конституция, пролоббированная Садыром Жапаровым, внесла коррективы в расклад сил между ветвями власти. Правозащитники считают, что в документе нет системы сдержек и противовесов. В новой Конституции прописана президентская форма правления — в документе вся власть сконцентрирована в руках главы страны. Например, президент назначает кабинет министров, судей, полпредов областей, мэров городов областного значения и акимов, также он может инициировать законопроекты и даже принимать решение о назначении референдума. При этом полномочия парламента были значительно сокращены — ранее Жогорку Кенеш формировал состав кабинета министров, мог вынести импичмент президенту. Также парламент принимал решение о назначении референдума — теперь же он может только его инициировать, а решение за главой страны. Именно такую концентрацию полномочий в руках президента Байсалов назвал укреплением власти, но не авторитаризмом. Парламент теперь не нужен… Однако о том, что Кыргызстан превращается в авторитарную страну говорили депутаты Жогорку Кенеша 6 созыва. Депутаты возмутились законопроектом Жапарова о кабинете министров, который позволял ему назначать почти всех руководителей в исполнительной ветви власти — начиная с главы кабмина, заканчивая акимом района. Депутатка Наталья Никитенко говорила, что когда обсуждали новую Конституцию, усиливающую полномочия президента, то она не «слышала такой большой критики». Хотя и было очевидно, что в ней «была разрушена система сдержек и противовесов». «Я считаю, что это на самом деле какая-то диверсионная попытка сломать систему государственного управления. Иначе я назвать это не могу. Поскольку парламент становится нотариальной конторой, которая лишается всякого смысла и логики», — отметила она. По ее словам, Жогорку Кенеш будет «функционально обезглавлен» новой Конституцией. «По сути создается условие для того, чтобы создать свою — не скажу, что политическую элиту — а, условно говоря, свою бригаду, которая будет назначаться по вертикали вплоть до акимов. Это такая неприкосновенная группа людей. А вы уверены, что она будет соответствовать каким-то квалификационным требованиям, тем более, ожиданиям народа? А снять их практически никто не сможет ни на уровне местных кенешей, ни на уровне Жогорку Кенеша», — заключила Никитенко. Каныбек Иманалиев возмущался, что теперь парламент вообще будет «не нужен». «Это правительство, которое ослабит государственную структуру, будет давать отчет только президенту. Последние 30 лет такого не было. Если правительство не будет давать отчет, то и парламент не нужен», — говорил он. Сайдулла Нышанов отмечал, что уже был депутатом при президентской форме правления, но тогда выбор членов кабмина зависел от парламента. Сейчас же президента «ведут в неправильном направлении». Он также пришел к выводу, что в таких условиях, когда президент всех назначает, «парламент будет не нужен». «Страна приближается к авторитаризму» Изменения, которые происходят в стране с момента смены власти, вызывают беспокойство и у международных правозащитников. В марте 2021 года международная неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран. «Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – сообщили правозащитники в отчете. Британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал ежегодный рейтинг демократии, согласно которому в 2020 году Кыргызстан опустился на 6 позиций по сравнению с предыдущим годом. Страна заняла 107 место среди 167 стран. «Неудавшиеся парламентские выборы в октябре еще больше усугубили неуклонную эрозию демократических принципов в Кыргызстане», — отмечалось в отчете. Авторы рейтинга также назвали Кыргызстан «единственным не авторитарным государством в Центральной Азии, которое сейчас приближается к авторитаризму».

