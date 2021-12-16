В ноябре 2019 года в Бишкеке прогремел взрыв в столичном кафе «Антошка». Тогда в результате взрыва погиб один человек и еще 15 пострадали.

Фото: Анна Капушенко / Клооп

Спустя три года, 5 ноября Первомайский районный суд вынес решение по этому делу в отношении владельца кафе. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

В итоге суд признал виновным владельца кафе Абдиля Карыпбекова по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» (в старой редакции Уголовного кодекса). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года.

Однако суд отпустил его на свободу на основании статьи о пробационном надзоре. Под этим надзором он пробудет один год.

Кроме этого Карыпбеков выплатил двум пострадавшим по 50 тысяч сомов каждому в качестве моральной компенсации.

Погибшей при взрыве в «Антошке» была сотрудницей этого кафе. Тогда в МВД сообщили, что в кафе взорвался газовый баллон. После этого происшествия госорганы начали проверку точек быстрого питания Бишкека на соблюдение пожарной безопасности.