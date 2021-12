Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид опубликовал фото своих детей в ответ на фотографию главы ГКНБ Камчыбека Ташиева со своим внуком. Днем ранее председатель спецслужбы выложил на свое странице в фейсбуке фото с внуком Альмиром, снятое в его родительском доме в Джалал-Абаде. На это отреагировал Сеид Атамбаев, отец которого находится в заключении. «Трогательное фото! Как Ташиев заботливо держит внука, с любовью, честно, по-человечески, ведь каждый из нас отец, дедушка! Мои дети тоже без своего любимого дедушки растут, наверное, так и вырастут без его любви, внимания, заботы! Скучают, скажу честно, тоже, по-человечески», — написал он на своей странице в фейсбуке. Сеид Атамбаев вошел в седьмой созыв парламента, набрав больше всех голосов в Аламудунском избирательном округе. Ранее он возглавлял партию своего отца СДПК. Почему Атамбаев находится в заключении? В период президентства Сооронбая Жээнбекова в отношении Алмазбека Атамбаева было возбуждено в общей сложности пять уголовных дел. Он является фигурантом по делу о кой-ташских событиях, о незаконном освобождение «вора в законе» Азиза Батукаева, о коррупции при строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо» в Бишкеке, о коррупции при модернизации ТЭЦ и о незаконном получении земель в Кой-Таше*. *Позже два дела, касающиеся села Кой-Таш, были объединены в одно. В июне 2020 года бывший президент был осужден на 11 лет по делу об освобождении Азиза Батукаева. Но в ноябре 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Однако, недавно на бывшего президента возбудили новые уголовные дела. Ему вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков на площади «Ала-Тоо» во время октябрьских событий 2020 года. Также его обвиняют в незаконной выдаче гражданства Кыргызстана 10 уроженцам Турции в 2016 году. Сами адвокаты Атамбаева говорят, что уже сбились со счёта пытаясь понять, сколько дел в итоге возбуждено в отношении их подзащитного. «Я уже не успеваю отслеживать их количество. Обвинения против Атамбаева уже потеряли всякий смысл, потому что это давно стало политикой, а не следственной необходимостью», — считает адвокат Замир Жоошев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!