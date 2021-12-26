Депутат шестого созыва Асылбек Жээнбеков, обвиняемый в коррупции по делу Кумтора, выдает свою дочь замуж за сына главы кабмина Акылбека Жапарова — об этом сообщил ряд кыргызских СМИ.

По их данным, проводы невесты состоялись 25 декабря в квартире Жээнбекова площадью больше 200 кв метров.

«Из квартиры примерно с обеда доносятся шум и музыка, а во дворе дома припарковано огромное количество автомобилей класса люкс. У входа в подъезд стоит охрана», — рассказали журналисты Kaktus.Media.

Сообщается, что дочь Жээнбекова зовут Бегимай, а сына Жапарова — Максат.

*Максат Жапаров фигурировал в расследовании Temirov Live. В Linkedin некий Максат Акылбекович указал себя, как гендиректора «Глобалико Холдингс Лимитед», которая также связана с женой Жапарова Анарой и ее бизнесом. Анару Жапарову в 2020 году Финпол обвинил в неуплате налогов в особо крупном размере.

Сам председатель кабмина прибыл на торжество на своем служебном автомобиле вместе с госохраной.

Асылбека Жээнбекова отпустили из-под стражи 9 декабря. Уже тогда в СМИ и соцсетях начали говорить о том, что брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова намерен породниться с главой кыргызского кабмина.

Жээнбекова отпустили, потому что депутаты парламента отказались дать согласие на привлечение коллеги к уголовной ответственности по делу коррупции в Кумторе.

Он был задержан сотрудниками ГКНБ еще в июне 2021 года. Тогда, его будущий сват, Акылбек Жапаров инициировал проверку компании, разрабатывающей золоторудное месторождение Кумтор, а также чиновников, причастных к подписанию каких-либо соглашений с этой компанией.

Так, в ходе проверки, были задержаны ряд бывших депутатов, премьер-министров и членов правительства.