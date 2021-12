На неописанных участках кыргызско-таджикской границы 25 декабря снова произошел конфликт. При этом власти Таджикистана заявили о «провокационных действиях» граждан и пограничников Кыргызстана, которые ведут к обострению ситуации на границе. Что произошло? По данным пресс-центра Погранслужбы ГКНБ, 25 декабря примерно в 14:30 часов пограничники Таджикистана установили миномет на территории своего поста напротив местности Сай Лейлекского района Баткенской области. Также напротив кыргызстанских сел Дамба и Максат было зафиксировано скопление таджикских военнослужащих. Позже, как сообщает Погранслужба Кыргызстана, на участке автодороги Ош-Баткен-Исфана в местности Эки-Таш села Кок-Таш 3-4 таджикистанца закидали камнями примерно четыре автомашины граждан Кыргызстана. Инцидент произошел примерно в 19:40 часов того же дня. Кыргызстанцы не пострадали, но их автомобили получили различные повреждения. Карта Кок-Таш, Баткен. AKИpress На место прибыли пограничники и начальник заставы «Кок-Таш». Он произвел три предупредительных выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали вглубь территории. Сообщается, что сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана. Обе стороны выставили дополнительные пограничные наряды для стабилизации обстановки. По данным кыргызских властей, Погранслужба Таджикистана сообщила, что ищет тех, кто причастен к закидыванию камнями. Также на место встречи прибыл начальник Баткенского пограничного отряда и начальник управления Погранслужбы ГКНБ по Баткенской области. Ситуация на этом участке госграницы — относительно стабильная. Частые конфликты и разные версии Ранее в этом же селе Кок-Таш произошел другой конфликт. Пограничники Таджикистана заявили, что в ночь с 22 на 23 декабря на участке Дахма села Кок-Таш неизвестные лица совершили два выстрела из охотничьего ружья по дому гражданина Таджикистана. В Погранслужбе Кыргызстана же заявили, что в это время были слышны звуки хлопушки, но они не были совершены на территории Кыргызстана. Также у таджикских властей есть своя версия инцидента с водителем КАМАЗа. Они заявили, что 22 декабря примерно в 14:10 часов бензовоз нарушил госграницу в районе населенного пункта Хистеварз Согдийской области. «С целью затормозить транспорт-нарушитель пограничный наряд Республики Таджикистан подал знак к остановке. Однако водитель, не отреагировав на требование таджикских пограничников, увеличил скорость автомашины и пытался осуществить наезд на пограничный наряд. В результате принятых мер автомашину удалось остановить. Водитель транспортного средства в ходе задержания не пострадал», — заявил пресс-центр Погранвойск Таджикистана. Власти Таджикистана заявили о «провокационных действиях» граждан и пограничников Кыргызстана, которые ведут к обострению ситуации на таджикско-кыргызской границе. Однако кыргызская Погранслужба уже опубликовала свою версию произошедшего. По данным ведомства, таджикские военные сели в машину кыргызстанца и заставили того проехать дальше на территорию Таджикистана. Но «для привлечения внимания кыргызстанец неожиданно преградил путь другой автомашине и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные». После этого военные вышли из машины, и в это время водитель пустился в путь. Тогда пограничники открыли огонь по машине, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу. Пострадавший при стрельбе водитель КАМАЗа. Скриншот видео Shtraf.kg В Погранслужбе 23 декабря сообщили, что представители Таджикистана на встрече «полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих». «Представители Таджикистана заявили, что их пограничники, допустившие этот факт, будут привлечены к ответственности. Инцидент будет расследован со стороны Военной прокуратуры Таджикистана», — добавили в кыргызской Погранслужбе. Приграничные конфликты Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. В результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

