УВД Ошской области обнаружило в Оше дорогой внедорожник Mercedes-Benz X-250 D’4matic — автомобиль был угнан в Швеции в прошлом году. Автомобиль находится в розыске в Швеции с 27 июля 2020 года. Интерпол направил письмо в Ошское РОВД, в котором сообщил, что угнанный автомобиль может находиться в Кыргызстане. На основании обращения Интерпола кыргызская милиция начала поиски. В итоге сотрудники патрульной полиции остановили машину в Оше возле автовокзала на улице Касымбекова. Владелец пикапа Mercedes-Benz X-250 D’4matic был идентифицирован как житель села Амир-Темур А.А, и он утверждает, что купил автомобиль через интернет в Литве за 29 тысяч долларов.

