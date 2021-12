Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев опроверг журналисту «Клоопа» информацию о том, что глава государства сегодня пригласил в Госрезиденцию депутатов ушедшего VI созыва парламента.. «Президент не планирует такую встречу», — ответил Султанбаев. Сегодня, 29 декабря, в ряде СМИ появилась информация о том, что Садыр Жапаров пригласил в государственную резиденцию «Ала-Арча-1» депутатов VI созыва Жогорку Кенеша на чай. По их информации, встреча состоится сегодня в 18:00 часов. Депутатка Евгения Строкова рассказала Vesti.kg, что цель встречи неизвестна, а приглашение в резиденцию поступило депутатам в виде рассылки. «Сложилась довольно странная ситуация. Мы свою сессию еще не закрыли, но новый состав уже принял присягу. В стране кратковременное двоевластие. Возможно, мы закроем сессию в резиденции, но я точно не знаю», — сказала она. Как Садыр Жапаров звал депутатов VI созыва на чай Садыр Жапаров уже дважды организовывал неформальную встречу с депутатами VI созыва Жогорку Кенеша. Вечером 27 июля депутаты Жогорку Кенеша отправились в Госрезиденцию, чтобы встретится с президентом за чашкой чая. Журналисты издания «Спутник Кыргызстан» опубликовали видео как депутатов собирают в автобус на Старой площади. В пресс-службе президента сообщали изданию 24.kg, что встреча пройдет в неформальной обстановке по текущей повестке дня. Тогда предполагали, что на встрече с депутатами Садыр Жапаров будет обсуждать закон о выборах. Комитет парламента уже одобрял его во втором и третьем чтениях. В первый же раз депутаты встречались с Садыром Жапаровым 21 июля. Они также поехали в резиденцию на автобусах. Тогда также заранее не сообщалась повестка дня, а позже депутат Дастан Бекешев сообщил, что на этой встрече они обсуждали выборы в Жогорку Кенеш. В пресс-службе Жапарова на следующий день сообщили, что на встрече президент и депутаты обменялись мнениями «по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, а также актуальным законопроектам, находящимся на рассмотрении парламента». На следующий день после встречи с президентом у депутатов было пленарное заседание, где они раскритиковали и отправили на доработку закон о кабинете министров, инициированный Жапаровым. Также депутаты отправили на доработку законопроекта президента, которые расширяли полномочия акимов. Итоги встреч 22 июля парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Инициатором законопроекта являлся сам глава государства Садыр Жапаров. За проголосовали — 99 нардепов, против — 7. Во время обсуждения несколько депутатов отметили, что законопроект надо доработать и назвали его «сырым». Но некоторые депутаты сообщили, что во время встречи в госрезиденции 21 июля обещали Жапарову поддержать инициируемый им законопроект в нынешнем виде. «Мы обещали поддержать законопроект. Поддержим. Если в режиме второго чтения начнутся игры, то тогда и выскажите свое мнение. Сегодняшнюю свою позицию тогда сможете сказать», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!