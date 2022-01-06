Минувшей ночью президент Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран-членов ОДКБ. Об этом сообщили в администрации президента.

Ситуацию в Казахстане он обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов, и иных фактах насилия», — сообщили в администрации президента.

Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ.

Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января.

Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также президент ввел на территории страны режим чрезвычайного положения.

Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы.

Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации.

Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Позже бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры.

Также в ночь на 6 января стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил поддержку у членов ОДКБ, чтобы организация отправила в страну миротворцев. В ту же ночь премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.