Граждане Казахстана жалуются, что вот уже двое суток не могут вернуться к себе на родину. Они застряли в московском аэропорту Домодедово и единственные, кто им сейчас помогает — это кыргызская диаспора в Москве. В интервью «Осторожно, новости» они рассказали, что не могут вернуться домой, потому что их рейсы были перенесены или отменены, а власти, авиакомпании и дипмиссии не могут им помочь. «Представитель [авиакомпани] отвечает нам: “а что я сделаю, я ниче не сделаю. Казахстан закрыл границы*, Казахстан не может принимать», — говорят казахстанцы в аэропорту. *Авиасообщение между Россией и Казахстаном на фоне беспорядков в республике практически остановилось. 6 января прекратили работу аэропорты сразу в трех городах Казахстана — в Алматы, Актау и Актобе. Днем ранее появилось сообщение, что «Аэрофлот» и некоторые другие российские авиакомпании закрыли продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Рейсы туда прекратили и зарубежные авиакомпании, среди них ближневосточные Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways, а также немецкая Lufthansa. Казахстанцы также жалуются, что не могут дозвониться родным из-за проблем со связью в Казахстане*. *Вот уже несколько дней с начала протестов Казахстане, граждане жалуются на плохую связь и отсутсвие интернета. «Мы не можем дозвониться до своих родных, потому что в Казахстане нет интернета. Авиакомпания и посольство Казахстана не отвечают ни на один звонок. А кыргызская диаспора накормила горячим обедом, водой, фруктами — поддержала нас. Приехали с сумками, раздали всем по плову, салату и хлебу», — говорят люди в аэропорту. Теперь граждане Казахстана планируют лететь в Бишкек — оттуда доехать до границы с родиной и попытаться попасть домой. «Air Astana отменила рейс из Москвы. Заявила, что деньги не вернут, потому что их вины нет. Нам выдали ваучеры на питание по 800 рублей. Ночлег предоставить отказались и мы за свои средства сняли номер в отеле аэропорта. Есть вариант лететь через Бишкек, но все это — за наши личные средства», — говорит Татьяна, которая тоже застряла в аэропорту в Москве. Митинги в Казахстане и помощь ОДКБ Митинги в соседнем Казахстане начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ 2 января 2022 года. В течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. На фоне непрекращающихся протестов в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Тогда Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. После этого заявления в Алматы и других городах страны начались операции, которые власти назвали «зачистками» или «антитеррористической операцией». Ранее сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пока три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Тем временем депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на отправку военнослужащих Кыргызстана в рамках миротворческих сил ОДКБ в соседний Казахстан. Такое решение приняли на закрытом заседании 7 января. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который возглавляет штаб по реагированию на ситуацию в Казахстане, рассказал, что в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!