Специалист по Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов сообщил о задержании племянника Нурсултана Назарбаева — Кайрата Сатыбалды. А также о возможном задержании другого племянника Самата Абиша. Ранее казахские СМИ то сообщали о задержании Абиша, то опровергали это. А КНБ Казахстана даже назвал новость о задержании Абиша провокацией. Олигарх Сатыбалды Кайрат Сатыбалды карьеру начинал в КНБ в 1991 году, после был замакима Астаны (1998—2000), вице-президентом «Казахойл» (2000—2003), снова работал в КНБ — главой департамента кадров (2003—2005), был вице-президентом «Казахстан темир жолы» (2005—2006), председателем совета директоров в «Дуние корпорациясы» (2006—2010), в 2010 году стал секретарем партии «Нур Отан», а в 2015 году вошел в состав акционеров холдинга Kaspi. Кроме того, еще будучи сотрудником КНБ он создал «Орда и К», возглавил Ассоциацию национальных видов спорта, открыл благотворительный фонд «Кайрат» и организацию «Ак орда». Последнюю считали потенциальной политической силой. В 2021 году стало известно, что почти 25% акций «Казахтелеком» владеет офшор Skyline Investment Company S.A — а его учредителем оказался Кайрат Сатыбалды. В Казахстане «Казахтелеком» практически монополист на рынке телекоммуникационных услуг. Также было известно, что Сатыбалды принадлежит компания «Амир LTD», он также руководил «Группой компаний “Аллюр”». По данным Forbes за 2018 год, Кайрат Сатыбалды владел состоянием в $163 млн и входил в топ 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Чекист Абиш Самат Абиш, как и его брат Сатыбалды, строил карьеру в КНБ. Службу начал в 2000 году, в 2006 стал зампредом Минюста. В 2008 году стал ответсвенным секретарем в том же ведомстве. В 2010 году вернулся в КНБ на должность начальника департамента кадров — эту же должность когда-то занимал и Сатыбалды. В 2011 году стал начальником департамента КНБ в Астане, в 2013 — зампредом спецслужбы, а в 2015 году — первым зампредом. Был уволен из КНБ во время январских протестов 2022 года. СМИ упоминали Абиша как потенциального «преемника» Назарбаева. Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева называли «техническим» и на его место прочили то дочь елбасы, то других его кровных родственников. Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды — сыновья брата елбасы Сатыбалды Назарбаева и его супруги Светланы. Сатыбалды погиб в автокатастрофе в 37-летнем возрасте. Светлана была учительницей и директрисой школы, а с ноября 2003 года — главой республиканского полиграфического издательства «Дәуір». У Кайрата Сатыбалды есть супруга Гульмира, известно, что она, как и его мать, была учительницей. У них есть дети — сын Бауыржан Нурсултан и дочери Аружан и Дария Сатыбалды. Аружан Сатыбалды замужем за Амиржаном Сейтжановым, внуком Серика Сейтжанова — входящего в топ-50 бизнесменов Казахстана. Серик Сейтжанов владеет крупными нефтяными и строительными компаниями, компаниями по добыче золота, серебра, отелями и производственными компаниями. Самат Абиш женат на дочери Алматбека Мыханова, владельца отеля класса люкс Royal Tulip Almaty в Алматы.

