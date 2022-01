Фото со страницы Дарына Нурсапара в фейсбуке. В Казахстане на 15 суток арестовали редактора сайта «Алтай ньюс» Дарына Нурсапара за освещение митинга в Усть-Каменогорске 5 января. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева. По её словам, после проведения съёмок, мужчина выложил видео на своей странице в фейсбуке, а спустя два дня его из дома забрали сотрудники правоохранительных органов. Решение суда о его аресте вышло 9 января. Однако его привлекли к ответственности по статье 488 части 6 Кодекса об административных правонарушениях «Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния». «Журналистам холдинга “ШыгысАкпарат” Восточного Казахстана руководство запретило ходить на митинги. Тем не менее, редактор сайта «Алтай ньюс» Дарын Нурсапар счел своим профессиональным долгом осветить чрезвычайные события в городе», — написала Калеева. Смерть и задержание журналистов Это не первый случай задержания журналистов во время беспорядков в Казахстане. 5 января был также задержан другой журналист — сотрудник «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров, которого доставили в городской отдел внутренних дел, так и не сформулировав четко причины задержания. Спустя два дня было принято решение о его аресте на 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном митинге. Также СМИ сообщали, что 6 января в Алматы под обстрелом погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще один журналист ранен. Митинг в Алмате. Фото: vласть.kz Гендиректор информагентства «Фергана» Даниил Кислов сообщил, что их сайт заблокировали на территории Казахстана. И это несмотря на то, что в стране в принципе отсутствует доступ в интернет. В некоторых городах его всё же включают на несколько часов. Тем временем в Казахстане всё ещё действуем режим чрезвычайного положения и комендантский час. Митинги в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Однако уже 11 января, выступая в мажилисе (нижняя палата парламента), он объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная. «Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более 10 дней», — цитирует Токаева vlast.kz.

