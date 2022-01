Телеканал TV1.KG начал оцифровывать архивы с SVHS и DV кассет музыкальной группы «Элес». Так, телеканал опубликовал в Twitter презентацию сингла «Подари мне любовь», который состоит из трех песен. Презентация сингла была двадцать лет назад в эфире программы «Отдыхай» на телеканале НБТ. Данный сингл является не только первым синглом «Элеса», но и первым в истории Кыргызстана. «Начали оцифровывать наши архивы, а ведь мы ведем видеолетопись культурной жизни Бишкека с 1998 года! Так что готовьте носовые платки и ждите много ностальгического видео. Забавно видеть девчонок-фанаток в этом сюжете, которым сейчас уже по 35-40 лет», — написали в телеканале. TV1.KG отметил, что в архивах телеканала вся бишкекская культурная жизнь за 23 года. Группа ЭЛЕС - 20 лет назад. Презентация сингла "Подари мне любовь"

Оцифровываем архивы с SVHS и DV кассет.

На них вся бишкекская культурная жизнь за 23 года.

Вот такие у нас богатства!

Полная версия сюжета:https://t.co/1ZAJm4V2YX pic.twitter.com/fUr3gFEtTh — TV1KG /Бишкек-Сити/ (@TV1KG) January 13, 2022 Группа «Элес» Музыкальная группа «Элес» появилась в середине 80-х годов. Она стала самым популярным музыкальным коллективом Кыргызстана за всю историю эстрады независимого государства. 21 мая 2001 года погиб участник группы Азамат Аширбеков. После этого группа просуществовала недолго: выпустила два альбома, и летом 2002 года в прессе появились официальные сообщения о распаде коллектива. За 20 лет в команде группы играли более тридцати музыкантов. В 2018 году бывшие участники группы «Элес» объявили об объединении. Сейчас группа выступает в заведениях и организовывает музыкальные концерты.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!