Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) одобрила поправки в законодательство, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности республики. Об этом в Facebook сообщил депутат Мажилиса Канат Нуров. Нуров рассказал, что теперь поправки направлены в верхнюю палату парламента – сенат. «Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в АНК и Совбезе, о чем он уже сам объявил, и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в принятии этого исторического решения мажилиса», — сообщил парламентарий. Выступление Назарбаева 18 января Нурсултан Назарбаев впервые с конца 2021 года появился на публике, выступив с обращением, и сообщил, что находится на «заслуженном отдыхе», как пенсионер, а вся полнота власти у действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. «[Токаев] – председатель Совбеза. В скором времени президент будет избран председателем партии “Нур Отан”», — сказал он, и призвал поддержать реформы Токаева. Также Назарбаев опроверг слухи о том, что покинул страну, и сказал, что в столице Казахстана Нур-Султане. 5 января на фоне масштабных протестов в стране Токаев объявил о том, что теперь он возглавляет Совбез. Назарбаев занимал пост главы Совбеза с 2019 года, и мог занимать его пожизненно. Протесты в Казахстане и слухи о Назарбаеве Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. После того, как Токаев объявил себя главой Совбеза, эксперты по Центральной Азии стали говорить о политическом противостоянии между Назарбаевым и Токаевым. В ходе протестов власти страны сняли с должностей нескольких доверенных лиц и родственников Назарбаева. Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана, а фактически управлял страной еще с советских времен, возглавляя центральный комитет компартии Казахстана. С 2010 года он носит титул Елбасы – Отец нации. В марте 2019-го Назарбаев покинул пост президента страны и предложил Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства. Уйдя со своей должности, он возглавил Совбез Казахстана. Долгое время политологи и эксперты не считали Токаева самостоятельной политической фигурой, и воспринимали его как ставленника Назарбаева. Однако они отмечают, что после масштабных январских протестов в стране ситуация поменялась, и Токаев «сломал несущие опоры двоевластия».

