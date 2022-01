Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что президент Садыр Жапаров поручил им провести масштабную проверку всех государственных и муниципальных служащих на наличие поддельных дипломов, свидетельств и сертификатов об образовании. Проверят госслужащих и на иностранное гражданство. По сообщению комитета, проверка начнется 24 января 2022 года и продлится три месяца. В ходе рейда будут проверены личные дела и документы об образовании. В комитете считают, что за последние годы участились случаи поддельных дипломов об образовании у чиновников. «Подобные факты нередко становятся предметом активного обсуждения в обществе, и бросают тень на госслужбу, дискредитируя всю систему госуправления и зачастую нивелируя все положительные результаты работы, как отдельных ведомств, так и госаппарата в целом» , — считают в комитете. Проверять будут глав аильных аймаков, районов и областей, министерств и ведомств, их структурных и территориальных подразделений, членов кабмина, работников администрации президента, депутатов местных и горкенешей, депутатов парламента, а также сотрудников и работников силовых, надзорных и судебных органов. Комитет призывает всех госслужащих с подложными документами об образовании самостоятельно освободить занимаемую должность, в противном случае, обещает принять меры в рамках законодательства вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Диплом Нарматовой и президент Жапаров Президент Садыр Жапаров поручил проверять дипломы об образовании после того, как депутатку парламента от партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову заподозрили в получении незаконного диплома. 14 января Нарматову вызвали на допрос в ГКНБ. В комитете сообщили, что её подозревают в незаконном получении диплома, и по этому факту возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ). После этого Нарматова напомнила, что два раза участвовала в выборах и все её документы прошли проверку ЦИК. Она также заявила, что не верит в то, что следствие по её делу будет справедливым. Президент Садыр Жапаров в интервью «Вечернему Бишкеку» ответил на обвинения депутатки. «Если они сами совершили преступление, то в чем обвиняют сейчас меня и Камчы (глава ГКНБ Камчыбек Ташиев)? Мы что ли в 2013 году выдали поддельный диплом Орозайым? Прежде чем говорить народу о коррупции, человек сам должен быть чистым», — сказал Жапаров. Орозайым Нарматова была сторонницей Жапарова, когда он был в опале. Она поддерживала политика, пока тот был за границей и когда был в колонии. К тому моменту, как Садыр Жапаров пришёл к власти, активистка заявила, что разочаровалась в Жапарове, и начала резко критиковать его политику. По итогам парламентских выборов 2021 года она прошла в парламент с оппозиционной партией «Бутун Кыргызстан». Им удалось получить 6 мандатов в Жогорку Кенеше. Диплом Момбекова Нарматова не единственная, кому предъявляли претензии из-за якобы поддельного диплома. В преддверии парламентских выборов 2021 года в Госкомитете нацбезопасности сообщили, что в отношении кандидата в депутаты от партии «Социал-демократы» Рыскелди Момбекова возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Момбекова заподозрили в подделке диплома о получении высшего образования. В ГКНБ проинформировали, что регистрационный номер диплома политика принадлежит другому человеку. По данным комитета, «Момбеков, используя поддельный диплом, смог поступить на заочное отделение в Дипакадемию, и получил второе высшее образование». В партии «Социал-демократы» возбуждение уголовного дела назвали «гонением и попыткой надавить на оппозиционного депутата, сорвать его успешную агитационную кампанию». По словам политорганизации, Момбеков потерял диплом, и подавал в МВД заявление об утере. 24 октября ЦИК отменила регистрацию Момбекова в качестве кандидата. Но уже 27 ноября административный суд Бишкека восстановил его регистрацию, а 7 декабря его снова включили в кандидатский список. Диплом Момбекова сначала не нашли, но в декабре выяснилось, что в Дипакадемии есть копия документа. Стать депутатом Жогорку Кенеша Момбекову все же не удалось — партия от которой он баллотировался не набрала достаточно голосов. Теперь Момбеков решил участвовать на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 29. Рыскелди Момбеков — бывший депутат парламента от СДПК, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последний год не раз критично высказывался в отношении представителей власти, в том числе в отношении своих коллег депутатов. Например, он раскритиковал депутатов, ездивших «на чай» к президенту Садыру Жапарову, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов. Требовал отставки главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, называя его комиком, а не министром. Момбеков говорил, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19. А министра цифрового развития Дастана Догоева Момбеков и вовсе обвинил в коррупции.

