Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров 19 января назначил бывших депутатов Таабалды Тиллаева и Марата Өскөмбаева заместителями министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Заместителей представил коллективу министерства зампредседателя кабинета министров Азиз Аалиев. Таабылды Тилаев известен, как сторонник включенного в «список Магнитского» экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, признавшего вину в коррупции. Тиллаеву 45 лет, он был депутатом шестого созыва от фракции «Республика — Ата-Журт». В 2005 году Тиллаев окончил Кыргызский государственный аграрный университет им. Скрябина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». До своего депутатского мандата он занимал руководящие должности в компаниях «КыргызНефтьПром» и «ГлавНефтеГаз». В парламентских выборах 2020 года, результаты которых были аннулированы, чиновник баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с семьей Матраимовых. Тиллаев также принимал участие в митингах в поддержку Райымбека Матраимова. В выборах в парламент 2021 года Тиллаев участвовал вместе с партией «Альянс», но мандат ему так и не достался. Таабалды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов, Мирлан Бакиров и Искендер Матраимов на митинге в Оше в поддержку коррупционера Райымбека Матраимова 35-летний Марат Өскөмбаев будет курировать цифровое развитие в Министерстве транспорта и коммуникаций. До вступления в должность Өскөмбаев работал советником министра транспорта. Өскөмбаев изучал право в Национальном университете им. Жусупа Баласагына, а затем получил степень магистра в Университете Рицумейканг в Японии. После окончания учебного заведения работал на различных должностях в Министерстве финансов, а с 2011 по 2021 год возглавлял несколько отделов учреждения. Марат Өскөмбаев Министерство транспорта и коммуникаций с августа 2021 года возглавляет Эркин Осоев.

