Минздрав сообщил, что за сутки на 27 января в Кыргызстане скончались четыре человека с коронавирусом.
Всего за время пандемии, по информации минздрава, в стране скончались 2 862 пациента с COVID-19.
Также за сутки минздрав зарегистрировал 479 новых случаев заражения:
– Бишкек – 289;
– Чуйская область – 101;
– Джалал-Абадская область – 22;
– Ошская область – 18;
– Иссык-Кульская область – 16;
– Баткенская область – 16;
– Таласская область – 8;
– Ош – 7;
– Нарынская область – 2.
За весь период зарегистрирован 197 081 случай заражения коронавирусом.
Кроме этого, из больниц и стационаров за сутки выписали 629 пациентов, переболевших COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 185 167 пациентов.
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