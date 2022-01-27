Минздрав сообщил, что за сутки на 27 января в Кыргызстане скончались четыре человека с коронавирусом.

Всего за время пандемии, по информации минздрава, в стране скончались 2 862 пациента с COVID-19.

Также за сутки минздрав зарегистрировал 479 новых случаев заражения:

– Бишкек – 289;



– Чуйская область – 101;



– Джалал-Абадская область – 22;



– Ошская область – 18;



– Иссык-Кульская область – 16;



– Баткенская область – 16;



– Таласская область – 8;



– Ош – 7;



– Нарынская область – 2.

За весь период зарегистрирован 197 081 случай заражения коронавирусом.

Кроме этого, из больниц и стационаров за сутки выписали 629 пациентов, переболевших COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 185 167 пациентов.