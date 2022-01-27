Минздрав сообщил, что за сутки на 27 января в Кыргызстане скончались четыре человека с коронавирусом.

Всего за время пандемии, по информации минздрава, в стране скончались 2 862 пациента с COVID-19.

Также за сутки минздрав зарегистрировал 479 новых случаев заражения:

– Бишкек – 289;

– Чуйская область – 101;

– Джалал-Абадская область – 22;

– Ошская область – 18;

– Иссык-Кульская область – 16;

– Баткенская область – 16;

– Таласская область – 8;

– Ош – 7;

– Нарынская область – 2.

За весь период зарегистрирован 197 081 случай заражения коронавирусом.

Кроме этого, из больниц и стационаров за сутки выписали 629 пациентов, переболевших COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 185 167 пациентов.

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