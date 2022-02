Генпрокурор Курманкул Зулушев заявил 9 февраля, что дело о незаконном обогащении против экс-депутата Алиярбека Абжалиева прекращено. И добавил, что причина ему неизвестна. В ГКНБ также не сообщили, по какой причине прекратили дело экс-депутата. Абжалиев – родственник экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери Жээнбекова – Бактыгуль Шариповой. Дело в отношении Абжалиева начал Госкомитет нацбезопасности в марте 2021 года. По версии следствия, Абжалиев использовал свои родственные связи с экс-президентом и вмешивался в работу госорганов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государству. Дело Абжалиева обошлось без его задержания, а сам экс-депутат назвал обвинения против него клеветой. Но уже в июне 2021 года в ГКНБ сообщили, что Абжалиев возместил ущерб государству в размере 20 млн сомов.

