Кыргызстанцы до 2023 года не смогут добираться в Москву на поезде. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил гендиректор ГП «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

Он сказал, что внутренние перевозки по Кыргызстану не прекращались, а международные пассажирские перевозки в города России, кроме Москвы, начнутся в конце апреля — начале мая.

«По международным перевозкам мы постоянно ведем переговоры с Казахстаном и Россией. Дай бог, в двадцатых числах апреля или в начале мая откроются пассажирские перевозки в Россию и Казахстан. Пассажироперевозки в Москву не разрешены до 2023 года. Поскольку сейчас Москва обновляет железные дороги: меняет рельсы и шпалы», – сказал Сакиев.

Он добавил, что пока разрешение на пассажироперевозки дали Самара, Казань и Новосибирск.

Пассажирские перевозки в Казахстан и Россию

Казахстан с 21 февраля открыл свои границы для пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между Кыргызстаном и Россией. В Кабмине сообщали, что поезда из Кыргызстана в Россию могут следовать только через территорию Казахстана.

Решение о возобновлении железнодорожного сообщения приняли на заседании рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Казахстаном, которое проходило 15 и 16 февраля. В кабмине отмечали, что пассажирское сообщение возобновят только с согласия России, поэтому Минтранс Кыргызстана ведет с ней переговоры.

Железнодорожное сообщение с Россией было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Страны не раз выражали готовность возобновить пассажирские рейсы, однако не могли этого сделать из-за закрытия границ Казахстана.

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