Экс-главу Министерства иностранных дел Эрлана Абдылдаева назначили послом Кыргызстана в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Указ о назначении Абдылдаева Садыр Жапаров подписал 12 апреля.

Эрлан Абдылдаев проработал главой МИД с 2012 по 2018 годы и покинул эту должность по собственному желанию. Он ушел в отставку на фоне скандала вокруг МИД и конфликта с Кылычбеком Султаном, который тогда был послом Кыргызстана в Южной Корее.

Султан сообщил о нарушениях в работе министерства в сентябре 2018 года. Затем Совет безопасности проверил ведомство и подтвердил, что нарушения есть.

Совбез заявил, что в ведомстве нет «четкой кадровой политики», поэтому оттуда периодически «утекают» служебные документы. Султан утверждал, что сотрудники посольства Кыргызстана в Малайзии незаконно выдавали диппаспорта и присуждали дипломатический статус, а также «занимались вымогательством».

Последняя должность, которую занимал Абдылдаев — посол Кыргызстана в Германии, где проработал с 2020 по февраль 2022 года. Сейчас эту должность занимает политик Омурбек Текебаев.

До Абдылдаева послом в Таджикистане был Жаныш Рустенбеков, которого сняли с должности в феврале 2022 года. Рустенбеков покинул пост в связи с истечением срока полномочий.