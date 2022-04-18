Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что выступает за скорейшее решение вопросов кыргызско-таджикской границы путем переговоров. По данным радио «Озоди», об этом он сказал 17 апреля на встрече с жителями приграничного города Исфара.

Рахмон назвал демаркацию и делимитацию границ между двумя странами «одним из ключевых вопросов» и сообщил, что таджикская сторона ведет переговоры с Кыргызстаном с 2002 года.

Он отметил, что за это время из 987 км линии границ было согласовано 663,7 км, то есть 68,4 процента.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что поиск взаимовыгодного решения по вопросу границ — сложный процесс, который требует много времени и усилий специалистов.

«Я еще раз напоминаю жителям Исфары, что они должны жить и работать со своими соседями в атмосфере взаимопонимания и добрососедства, общаться с ними и наладить дружественное сотрудничество, быть терпимыми и не поддаваться эмоциям», — сказал он.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил о согласовании 664 км границы из 972 км между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Жапаров указал, что процесс согласования медленно продвигается.

«Это связано с тем, что имеются много спорных участков. Самое главное – необходим мир, тогда мы можем все разрешить в интересах обеих сторон», – отметил Жапаров.

Конфликт на границе

Вечером 12 апреля Погранслужба Кыргызстана сообщила о применении оружия на кыргызско-таджикской границе со стороны военнослужащих Таджикистана в местности Селкана. Из-за неописанных участков границ там довольно часто происходят конфликты, которые перерастают в столкновения между жителями двух стран и пограничниками.

В ту ночь эвакуировали 18 507 человек — 13 апреля они вернулись в свои дома. В пресс-службе Минздрава 13 апреля сообщили, что в результате перестрелки пострадали два кыргызстанца — пограничник и гражданский. Позже стало известно, что пострадали шесть человек.

Генпрокуратура сообщила, что по факту перестрелки на кыргызско-таджикской границе, произошедшей 12 апреля, возбуждено дело по статье «Преступления против мира».