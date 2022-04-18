В Бишкеке начали реконструкцию дома первого мэра Пишпека Ильи Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры информации и спорта.

Дом Ильи Терентьева во время ремонта. Фото: Минкультуры Дом Ильи Терентьева до реконструкции. Фото: Центральный госархив; Peshcom

По информации Минкультуры, место, где расположен дом, ранее посетили глава ведомства Азамат Жаманкулов, руководитель проектного института «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов и представителями ассоциации «Дордой».

В интервью журналистам 24.kg Иманкулов рассказал, что кирпичные стены во время ремонта укрепят, а затем установят на них деревянный сруб, который сейчас разобрали.

«Реконструкцией занимается ассоциация “Дордой” под контролем наших специалистов. Мы постараемся восстановить дом в его изначальном виде», — сказал Иманкулов.

Последний раз о реконструкции дома Терентьева столичные власти сообщали еще в январе 2022 года. Тогда в мэрии столицы рассказали, что ремонт здания проведут за счет объединения «Дордой». Ориентировочно на ремонт потратят 11 млн сомов.

В ведомстве тогда обещали, что реконструкцию здания закончат к концу ноября 2022 года. Предположительно, дом первого старосты (мэра) города был построен в конце 19 века. Он включен в Государственный список памятников истории и культуры.

Реконструкция заброшки и обещания властей

За последние 20 лет мэрия, БГА, минкультуры и другие госструктуры безуспешно поднимали вопрос восстановления дома. Ранее в Минкультуры сообщали, что проект восстановления дома Терентьева был давно готов, но все упиралось в отсутствие финансов.

В далёком 2013 году власти в очередной раз заговорили о реконструкции заброшенного дома Терентьева. Тогда в рамках проекта реставрации планировали восстановить парк, находящийся вокруг памятника. На самой территории парка обещали разместить детские кафе и площадки, фонтаны, водоем, беседки.

Но власти так и не смогли найти средства для такого проекта, а в бюджете по их словам, денег на это не было предусмотрено.