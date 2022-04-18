Фермеры Лейлекского района жалуются на потери урожая из-за отсутствия поливной воды. Они записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить эту проблему.

«Мы обращались и к губернатору [Баткенской области], и к акиму района, но все безрезультатно. Было бы хорошо, если бы вы взяли это дело под свой личный контроль и решили проблему с которой столкнулся народ», – сказал один из местных жителей и добавил, что также приглашает министра сельского хозяйства, чтобы тот ознакомился с ситуацией.

Другой фермер заявил, что пшеница и другие культуры начали засыхать из-за неисправности старой трубы, благодаря которой осуществляется полив. По его словам, полив должен был начаться уже в марте.

Мужчина также рассказал, что многие фермеры взяли кредит для проведения весенних полевых работ.

Проблемы с поливной водой

На брифинге 20 января министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков заявлял, что 2022 год как и прошлый, в плане поливной воды «обещает быть нелегким».

Он утверждал, что для улучшения жизни фермеров и устранения проблем с поливом полей, ведомство уже начало работу по ремонту ирригационных сетей. Для этого даже выделили 1 млрд. сомов.

«Этот миллиард сомов даст нам возможность отремонтировать 661 канал, 114 км каналов мы забетонируем и на 883 км мы проведем очистку», — говорил он.

По словам министра, ремонт ирригации и бетонирование каналов уменьшает потери воды и позволит повысить ее пропускную способность, за счет этого фермеры будут получать больше воды для хозяйств.

2021 год для фермеров Кыргызстана выдался непростым из-за малых осадков и засухи. Фермеры даже выходили на митинги в Бишкеке, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Кроме фермеров, засуха повлияла и на энергетику страны из-за чего произошел кризис. Властям пришлось ввести лимит на потребление электроэнергии и импортировать электричество у соседних стран.