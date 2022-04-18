Погранслужба Кыргызстана 18 апреля сообщила, что на двух пунктах пропуска кыргызско-казахской границы есть скопление грузовых фур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» в пробке стоят около 300 фур, а на «Чалдыбар — Автодорожный» более 70 грузовых авто.

«Скопление грузовых фур в пунктах пропуска связано с тем, что казахстанская сторона осуществляет медленный пропуск транспортных средств», — сообщили в Погранслужбе.

В службе добавили, что периодически казахская сторона временно прекращает пропуск транспорта, такое произошло 18 апреля с 03:30 до 07:30 утра.

При этом на других КПП скоплений людей и транспорта нет. В Погранслужбе подчеркнули, что с их стороны ограничений при проверке машин нет.

Ранее на кыргызско-казахской границе уже наблюдалось скопление грузовых фур. Тогда замглавы Ассоциации дальнобойщиков Игорь Голубев говорил, что скопление фур на границе произошло из-за казахской стороны.