Кроме того, по его словам, вместе с инвесторами в Кыргызстан приехал и французский специалист по градостроительству Бруно Карлье.

«[Карлье] сказал нам, что “все города растут ввысь”, но жить на таких пространствах с высокими зданиями невозможно, человек задыхается в них. Поэтому он предложил строить невысокие дома, а торговые центры — высокие. Народ тоже устал от асфальта. Так как это будет экологически чистый город, будет проведено много работ по озеленению», — рассказал Акматалиев.

Глава госдирекции добавил, что совместно с французским специалистом план города разработают и архитекторы Кыргызстана.

Что известно о компаниях?

Finentrep Aspir — это французская консалтинговая компания, которая занимается сопровождением инвестиционных проектов. Согласно их сайту, у компании есть представительство в Оше. В марте 2021 года сообщалось, что Finentrep Aspir вложит 100 млн евро в строительство многоэтажек в Коканде.

MEDEF International — это не компания, а союз предпринимателей Франции. По данным англоязычной Википедии, в нее входит более 750 тысяч фирм-членов, 90% из которых составляют малые и средние предприятия. В 2017 году Минэкономики Кыргызстана подписало с MEDEF меморандум о сотрудничестве «для продвижения положительного образа страны за рубежом для последующей активизации сотрудничества между деловыми кругами двух стран, а также привлечение инвестиций».

На сайте Mercuroo говорится, что она является независимой сервисной компанией, специализирующейся на международном аутсорсинге бизнес-инжиниринга и управлении экспортными контрактами для предприятий в «умном и устойчивом городе».

Город Асман

Пилот проекта «Экологически чистого города Асман» власти презентовали еще в июле 2021 года. Город хотели построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы. Однако позже его передвинули на 20 км к селу Чырпыкты ближе к аэропорту.

Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз.