Французские инвесторы готовы вложить $20 млрд в строительство экологически чистого города Асман. Об этом в интервью «Азаттыку» сообщил глава государственной дирекции по строительству Асмана Руслан Акматалиев.
«Мы сейчас изучаем участок, где будет проходить стройка. Из Франции приехали инвесторы — представители компаний Finentrep Aspir, Mercuroo и MEDEF International. Мы заключили с ними соглашение о вложении на начальном этапе в строительство Асмана $5 млрд», — заявил он, сообщив, что инвесторы уже побывали на участке, где планируют строить город.
Акматалиев добавил, что для реализации проекта «Асман» будут рассматриваться и другие инвесторы, в том числе местные, но не уточнил с кем еще ведутся переговоры.
Кроме того, по его словам, вместе с инвесторами в Кыргызстан приехал и французский специалист по градостроительству Бруно Карлье.
«[Карлье] сказал нам, что “все города растут ввысь”, но жить на таких пространствах с высокими зданиями невозможно, человек задыхается в них. Поэтому он предложил строить невысокие дома, а торговые центры — высокие. Народ тоже устал от асфальта. Так как это будет экологически чистый город, будет проведено много работ по озеленению», — рассказал Акматалиев.
Глава госдирекции добавил, что совместно с французским специалистом план города разработают и архитекторы Кыргызстана.
Что известно о компаниях?
Finentrep Aspir — это французская консалтинговая компания, которая занимается сопровождением инвестиционных проектов. Согласно их сайту, у компании есть представительство в Оше. В марте 2021 года сообщалось, что Finentrep Aspir вложит 100 млн евро в строительство многоэтажек в Коканде.
MEDEF International — это не компания, а союз предпринимателей Франции. По данным англоязычной Википедии, в нее входит более 750 тысяч фирм-членов, 90% из которых составляют малые и средние предприятия. В 2017 году Минэкономики Кыргызстана подписало с MEDEF меморандум о сотрудничестве «для продвижения положительного образа страны за рубежом для последующей активизации сотрудничества между деловыми кругами двух стран, а также привлечение инвестиций».
На сайте Mercuroo говорится, что она является независимой сервисной компанией, специализирующейся на международном аутсорсинге бизнес-инжиниринга и управлении экспортными контрактами для предприятий в «умном и устойчивом городе».
Город Асман
Пилот проекта «Экологически чистого города Асман» власти презентовали еще в июле 2021 года. Город хотели построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы. Однако позже его передвинули на 20 км к селу Чырпыкты ближе к аэропорту.
Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз.
По задумке авторов, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «Умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии.
Власти заявляли, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет.
В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.
Ряд гражданских активистов выступили против строительства Асман. По их мнению, проект строительства города «изначально утопичен и не может быть реализован с экономической, инфраструктурной и социальной составляющих».
Кроме того они отмечают, что озеро Иссык-Куль и его прилегающие территории входят в особо охраняемую биосферную территорию.