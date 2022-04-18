В ночь на 18 апреля министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев пришел в клинику «Микрохирургии глаза Исманкулова» и запер в здании людей. Об этом в интервью изданию 24.kg сообщил глава госпиталя Алмазбек Исманкулов.

Он рассказал, что вечером строители перерыли все дороги, ведущие к зданию клиники и вырыли траншеи, а в 22:30 к зданию госпиталя пришел глава Минздрава в сопровождении неизвестных.

«Он [Алымкадыр Бейшеналиев] приказал нашему охраннику и милиционеру зайти в здание. После чего дверь заблокировали. Сказал им сидеть и не выходить, в противном случае у них будут большие проблемы. Нецензурно выражался. Нашему охраннику пригрозил оторвать голову и засунуть ее в одно место. Дословно цитировать не могу — непечатное выражение. Сказал, что арестует его и милиционера. Вел себя вызывающе», — рассказал Исманкулов.

Доктор сказал, что после ухода главы Минздрава, его охранники вернулись и разблокировали дверь.

«Я не знаю, в чем был смысл этого ночного визита с наездами в стиле 90-х годов. Прошу уполномоченные органы дать юридическую оценку действиям Бейшеналиева», — сказал Алмазбек Исманкулов.

Что говорит министр?

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в разговоре с «Клоопом» объяснил, почему он заявился в больницу ночью и зачем запер в здании людей.

«Я приходил не в чужое здание, а в свое. Месяц они не дают нашим строителям работать – люди ходят туда-сюда. Если кирпич в голову попадет, кто будет отвечать? Деньги потрачены, а стройка стоит на месте», – сказал Бейшеналиев.

Министр рассказал, что запер только основную дверь. По его словам, в здании есть запасная дверь, через которую люди могли выйти.

«[…] Я вчера пришел в госпиталь примерно в 10-11 часов вечера. Охранник дал мне телефон, и я переговорил с сыном Исманкулова, который подписывал уведомление. Я сказал, что нужно соблюдать его [уведомление], сын пообещал передать отцу. Исманкулов со мной разговаривать не хочет, трубку не берет. В заднии были мужчины и женщины. Я запер основную дверь, но была еще запасная», – сказал министр.

Бейшеналиев считает, что Исманкулов будет распространять различную информацию, чтобы народ разозлился на министра, а сам он остался правым.

«[…] Я останавливаю молодых людей, которые хотят прийти выгнать Исманкулова и дежурства поставить. Говорю: “нельзя, у него знакомых много, и в прокуратуре”. Исманкулов на кого-то надеется. А я, то, что начал, не останавливаю. До конца завершу. Хоть мне будет плохо, хоть я потеряю должность, потеряю все. Ради народа готов на все», – заключил он.

Бейшеналиев против Исманкулова. Минздрав начал ремонт здания, где расположена частная клиника