В Военном институте солдат срочной службы, находясь в карауле, застрелился. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа. 19-летний парень скончался на месте.

Тогда в Минобороны отметили, что по факту назначили служебное расследование.

Позже в Генеральной прокуратуре сообщили «Клоопу», что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовные дела по статьям «Доведение до самоубийства» и «Нарушение правил несения караульной службы».

В надзорном органе отметили, что начальник караула Военного института подозревается в совершении преступления. Его водворили в гауптвахту Бишкекского гарнизона.

19 августа президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру обороны Бактыбеку Бекболотову за «ненадлежащее исполнение» возложенных на него обязанностей.

Насилие в армии

Правозащитные организации отмечают, что в армии Кыргызстана не соблюдаются права человека, и там до сих пор процветают дедовщина и насилие. Кроме того, участились случаи суицида среди солдат.

По мнению главы правозащитной организации «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасуловой, смертность в армии снизится только в случае усиления гражданского и родительского контроля в закрытых учреждениях. Она отметила, что государство несет ответственность за каждого военнослужащего.

По данным «Азаттыка», в 2019 году смерть 13 военнослужащих назвали суицидом, в 2018 году сообщалось о самоубийстве 17 военнослужащих. Но родственники погибших практически во всех случаях заявляют, что они не могли совершить суицид.

Последний такой громкий случай произошел в конце июля в селе Молдовановка в исправительном учреждении №27. Тогда стало известно о смерти солдата Калыса Абдыкабылова. По версии СИН, военнослужащий застрелился. Но родственники погибшего не верят в версию самоубийства.

Ещё один случай произошел в июле в селе Кой-Таш. Тогда от выстрела скончался военнослужащий срочной службы. По информации Минобороны, солдат срочник во время несения службы часовым на посту произвел случайный выстрел в результате «неосторожного обращения с оружием».

Родственники тогда не поверили в версию о суициде брата и выразили недовольство работой Министерства обороны.

Также в начале июня этого года стало известно, что рядового срочной службы избил «с особой жестокостью» прапорщик войсковой части №86123 МЧС в ночь с 31 мая на 1 июня.

В МЧС рассказали, что солдата госпитализировали в больницу с разрывом мочевого пузыря и провели операцию. А «всех причастных младших и высших командиров» войсковой части временно отстранили от исполнения своих обязанностей.

Тогда отец пострадавшего написал заявление в прокуратуру. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Превышение должностных полномочий», после чего прапорщика задержали.

Однако, позже в августе, суд прекратил дело об избиении солдата в войсковой части МЧС за примирением сторон.

После этих случаев по инициативе омбудсмена Атыр Абдрахматовой создали межведомственную рабочую группу по соблюдению прав человека при прохождении военной службы.

Члены рабочей группы намерены собрать факты гибели, самоубийств и избиений солдат за последние 5 лет и изучить причины суицида.

Вместе с тем они изучат национальное и международное законодательства, их практическое применение, чтобы разработать рекомендации по совершенствованию правовых норм по этому вопросу.