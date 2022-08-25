Милиция допросила хореографа и продюсера Чубака Канатбек уулу, который по словам кыргызстанки Элиф Туралиевой, домогался ее в 2019 году.

В УВД Ленинского района Бишкека сообщили журналистам «Клоопа», что Канатбек уулу допросили в качестве свидетеля. В милиции добавили, что в отношении девушки назначена экспертиза, доследственная проверка по делу продолжается.

Ранее Элиф Туралиева рассказала свою историю о домогательстве со стороны хореографа проекту Teens.kg и журналистам «Клоопа». По словам девушки, в 2019 году они с танцевальной группой жили вместе в одном доме, а их продюсер часто ночевал у них. На тот момент она была несовершеннолетней.

История, которой поделилась Элиф, получила общественный резонанс. Позже уже другие девушки и с той же танцевальной группы стали делится аналогичными историями связанными с Канатбек уулу.

Сам хореограф отрицает все обвинения в свой адрес. В разговоре с журналисткой «Клоопа» Канатбек уулу сказал, что сейчас идет «разбирательство» и он пока не может дать комментарий. Он пообещал написать редакции, когда ситуация прояснится.

Несмотря на то, что милиция приняла заявление Элиф и начала разбирательство, по словам девушки, в отделении милиции «не хотели брать дело и принимать заявление» и оказывали на нее давление.

Над материалом работала: Надежда Семенова