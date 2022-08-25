Само распоряжение подписано 23 августа. В документе говорится, что главе нацхолдинга «Наследие великих кочевников» Тенгизу Болтуруку нужно в течение двух недель предоставить отчет о результатах работы за время, пока на руднике было внешнее управление, то есть с 17 мая 2021 года.

Внешнее управление на месторождении Кумтор ввели после споров, которые начались между властями Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc. Она через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник. Болтурука назначили внешним управляющим КГК 18 мая 2021 года.

Уже в августе 2022 года в Кабмине сообщили, что Болтурука отстранили от руководства «Кумтором». Это произошло после того, как Счетная палата проверила работу рудника и нашла там финансовые нарушения. При этом сама проверка была еще в мае 2022 года.

В феврале 2022 года глава Кабмина Акылбек Жапаров уже подписывал распоряжении о снятии Болтурука с должности внешнего управляющего «Кумтор Голд Компани».

Этим же распоряжением Жапаров назначил временным внешним управляющим «Кумтора» национальный холдинг «Наследие Великих Кочевников», которым руководит Болтурук. О том, что Тенгиз Болтурук возглавил холдинг «Наследие великих кочевников», стало известно 15 февраля.

Вместе с Болтуруком с должности сняли и финансового директора Рыспека Токтогулова. В Кабмине подчеркивали, что Болтурук остается руководителем холдинга.

В итоге президентом КГК назначили Алмаза Барыктабасова, а председателем правления — Болотбека Идирисова.