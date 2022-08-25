Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Женишбек Токторбаев предложил не допускать к власти граждан с судимостью за коррупцию и иным преступлениям. Законопроект 23 августа вынесли на общественное обсуждение.

Парламентарий предложил запретить становиться президентом, депутатом Жогорку Кенеша или членом Кабинета министров лицам, кто был судим за коррупцию и иным преступлениям, независимо от того, погашена их судимость или нет.

В документе напомнили, что по Уголовному Кодексу к коррупционным и иным преступлениям относятся:

коррупция;

злоупотребление должностным положением;

превышение власти;

заключение заведомо невыгодного контракта;

незаконное обогащение;

участие должностного лица в предпринимательской деятельности;

получение взятки;

вымогательство взятки;

посредничество во взяточничестве;

дача взятки;

служебный подлог;

незаконная выдача паспорта;

халатность.

Отмечается, что предлагаемые ограничения вводятся в целях «эффективного предотвращения» коррупции и борьбы с ней в госорганах и будут служить превентивной нормой для государственных и муниципальных служащих.

Согласно действующему закону «О выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша», главой страны или депутатом парламента не могут быть избраны лица, чья судимость не погашена. Также членом Кабмина и руководителем иного органа исполнительной власти не может быть назначено лицо, имеющее не погашенную судимость.

Ранее депутат Токторбаев инициировал другой законопроект. Нардеп предложил лишить экс-президентов возможности пользоваться государственными дачами и услугами связи, прекратить финансирование госохраны и коммунальных услуг из госбюджета.

Согласно документу, экс-президент в течение месяца с момента вступления в должность нового главы страны должен прекратить пользоваться объектами недвижимости, расположенными на территории Госрезиденции президента. Также предлагается, чтобы экс-президент пользовался госохраной только за счет личных средств.