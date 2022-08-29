В политической истории независимого Кыргызстана Госкомитет нацбезопасности всегда был на ведущих ролях. Его руководителями становились, как правило, самые близкие соратники президентов. После этого у них было два пути — либо стать фигурантами уголовных дел, либо подниматься дальше по карьерной лестнице. С каждым годом влияние спецслужбы росло, а назначение нынешнего руководителя Камчыбека Ташиева в 2020 году и вовсе сделало его вторым человеком по значимости в стране.
«Медиазона» рассказывает про наследников КГБ СССР в Центральной Азии рассказом о роли ГКНБ в истории современного Кыргызстана, его участии в революциях и громких делах, связанных с руководством страны и криминалом.
Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазоны». Авторы материала: Никита Данилин, Айсымбат Токоева.
История
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана был образован 20 ноября 1991 года — в этот день президент Аскар Акаев подписал постановление о реорганизации КГБ. Первым руководителем ведомства стал Анарбек Бакаев, никогда не работавший в силовых структурах — большую часть жизни он был партийным функционером, отвечающим за идеологию, а перед назначением занимал пост министра образования.
Бакаева считают отцом-основателем ГКНБ. В этом есть доля иронии — он был одним из немногих, кто пришел на этот пост из гражданских. Поступив на службу, он первым делом ликвидировал управление, занимавшееся борьбой с инакомыслием. Тогда же появилось управление по борьбе с коррупцией, контрабандой и наркобизнесом. 27 октября 1992 года было создано оперативно-боевое отделение при отделе «Т», специализирующееся на борьбе с терроризмом. Позже его переименуют в спецназ «Альфа».
Сегодня полномочия ГКНБ Кыргызстана распространяются на разведывательную и контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом и коррупцией, обеспечение информационной безопасности, охрану границ, а также на борьбу «с особо опасными формами преступности».
При этом отдельные ведомства могут либо упраздняться, либо переходить в другие силовые структуры. Например, В 2012 пограничная служба была отделена от ГКНБ, а в ноябре 2020 года вновь возвращена в состав комитета.
Данные о том, как ведомство тратит бюджетные деньги и сколько их выделяют, полностью засекречены.
Как писал журналист Семетей Аманбеков в статье для Elgezit.kg, в период руководства Бакаева ведомство пыталось бороться с коррупцией и изобличало крупных чиновников вплоть до губернаторов и министров. Некоторые из них были сняты с должностей, но власти не позволили силовикам возбудить уголовные дела. Из-за этого Бакаев собирался подать в отставку, но не успел — 21 октября 1996 года он попал в аварию, впал в кому и умер спустя полтора года.
Сейчас имя Бакаева носит Институт профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации, на базе которого в ближайшие годы планируют открыть кыргызскую Академию ГКНБ.
В последние месяцы работы Бакаева ГКНБ был преобразован в Министерство национальной безопасности. Это было далеко не последнее реформирование структуры. 25 декабря 2000 года МНБ реорганизовали в Службу национальной безопасности, затем в 2007 году СНБ была упразднена в пользу уже существовавшего ранее ГКНБ. 20 октября 2010 года от ГКНБ опять отказались и создали на его основе Государственную службу национальной безопасности. И лишь 17 декабря 2010 года ведомство вернулось к своему первоначальному названию, которое носит и по сей день.
Все руководители ГКНБ (МНБ, СНБ) Кыргызстана:
- Анарбек Бакаев (11.1991 — 11.1996)
- Валерий Верчагин (11.1996 — 04.1997)
- Феликс Кулов (04.1997 — 04.1998)
- Мисир Ашыркулов (04.1998 — 11.1999)
- Таштемир Айтбаев (11.1999 — 12.2000)
- Болот Джанузаков (01.2001 — 01.2002)
- Калык Иманкулов (01.2002 — 03.2005)
- Таштемир Айтбаев (03.2005 — 05.2006)
- Бусурманкул Табалдиев (05.2006 — 09.2006 и 06.2013 — 11.2015)
- Мурат Суталинов (10.2006 — 04.2010)
- Кенешбек Дуйшебаев (04.2010 — 12.2011)
- Шамиль Атаханов (12.2011 — 10.2012)
- Бейшенбай Жунусов (10.2012 — 06.2013)
- Абдил Сегизбаев (10.2015 — 04.2018)
- Идрис Кадыркулов (04.2018 — 05.2019)
- Орозбек Опумбаев (06.2019 — 10.2020)
- Камчыбек Ташиев (10.2020 — настоящее время).
Во многом на изменения в структуре повлияли революции 2005 и 2010 годов, а также последовавшие за ними события. Например, занимавший пост главы службы с 2006 года Мурат Суталинов был приговорен к 20 годам колонии по делу о расстреле протестующих во время апрельской революции 2010 года. Его приемник Кенешбек Дуйшебаев, прослуживший в должности почти полтора года, был отправлен в отставку за то, что не смог предотвратить кровавые ошские события в июне 2010 года.
Смена руководства в ГКНБ произошла и после октябрьского переворота 2020 года, когда к власти пришел нынешний президент Садыр Жапаров и назначил руководителем спецслужбы своего давнего сторонника Камчыбека Ташиева, а предыдущего главу ведомства Орозбека Опумбаева объявили в розыск.
С тех пор ГКНБ переживает один из самых бурных периодов в своей истории: Ташиев периодически вступает в публичную полемику со своими критиками. Например, депутату Адахану Мадумарову он угрожал сломать руку и посадить в тюрьму, на журналистов-расследователей заводятся уголовные дела, пограничной службе приходится все чаще вступать в конфронтацию со своими таджикскими коллегами. В то же время по всей стране открываются все новые филиалы ГКНБ.
Не так давно Ташиев выступил с предупреждением тем, кто желает устроить еще одну революцию в Кыргызстане. «Я раньше предупреждал и сейчас повторюсь: если кто-нибудь выйдет на митинг, чтобы “совершить революцию”, то мы их разнесем в пух и развеем прах. Наша задача сохранить интересы государства и большинства людей в нем, а не интересы грязных политиков, за которыми даже пять человек не пойдут», ― объяснял он в середине июля в интервью.
Впрочем, давление на оппонентов власти, активистов и журналистов — не новый метод для ГКНБ. Как считает директор правозащитной организации «Адилет» Чолпон Джакупова, так было во все времена.
Чолпон Джакупова, директор правозащитной организации «Адилет»:
«Все проблемы в ГКНБ связаны с проблемами всей правовой системы. Понятно, что ГКНБ — это закрытое учреждение со своими особенностями, потому что они являются самыми главными носителями государственных секретов. Но в любом случае должен существовать конституционный орган, который будет контролировать их деятельность.
У нас, к сожалению, отсутствует баланс между ветвями власти. Согласно Конституции, ни одному госоргану не позволяется полноценно осуществлять этот контроль. Конечно, в таком случае только и стоит ожидать злоупотреблений властью.
В свое время правозащитники делали предложения по реформе ГКНБ, в частности, говорили, что надо усилить парламентский контроль [за ведомством]. Такие рекомендации мы давали, когда страна была парламентской. Также обращали внимание и на разграничение полномочий, чем должна прокуратура заниматься, чем ГКНБ и чем МВД. Все это должно быть четко прописано в Конституции.
Сейчас все упирается в качество Конституции и качество власти. ГКНБ такой, как это прописано в Конституции. Есть вещи, наверное, которые они нормально делают, а есть, которые нет».
Руководители
Феликс Кулов
В апреле 1997 года место главы МНБ занял Феликс Кулов. Со времен СССР он работал в милиции, а также занимал посты губернатора Чуйской области и вице-президента в независимом Кыргызстане. Кулов заслужил доверие Аскара Акаева еще в период ГКЧП, когда оказался единственным руководителем силовых структур, вставшим на защиту суверенитета республики, в то время как остальные были готовы выполнять приказы из Москвы. За его позицию Кулова прозвали «Железным Феликсом» и «народным генералом».
На посту руководителя спецслужбы Кулов пробыл всего год. За это время в ее структуре было создано засекреченное антитеррористическое подразделение «Калкан», предназначенное для проведения тайных спецопераций.
В апреле 1998 года Кулов был избран мэром Бишкека, а позже ушел в оппозицию и даже выдвигался кандидатом в президенты на выборах 2000 года, но выбыл из гонки, отказавшись сдавать тест на знание кыргызского языка. При этом его шансы на то, чтобы составить серьезную конкуренцию Акаеву, оценивались весьма высоко.
Спустя несколько месяцев после выборов, 22 января 2001 года, Бишкекский гарнизонный суд приговорил бывшего силовика к семи годам колонии за злоупотребление служебным положением. Обвинение посчитало, что созданный им «Калкан» перешел под его личный контроль, а бойцы отряда якобы подбирались из бывших милиционеров, уволенных за должностные преступления. Кулова и его подчиненных подозревали также в незаконной закупке спецтехники и прослушке депутатов.
В мае следующего года Кулову вынесли еще один приговор — суд признал его виновным в растрате средств на посту губернатора Чуйской области и назначил 10 лет колонии.
Во время «Тюльпановой революции» в марте 2005 года протестующие освободили Кулова из колонии. Позже Верховный суд пересмотрел его дело и оправдал по обоим делам, заключив, что они были сфабрикованы. После победы Курманбека Бакиева на выборах Кулов занял кресло премьер-министра.
В январе 2006 года Феликс Кулов раскритиковал силовиков за оправдательный приговор криминальному авторитету Рыспеку Акматбаеву — тогда гособвинение неожиданно отказалось от претензий к нему прямо во время процесса в суде. Премьер смог добиться увольнения председателя Службы национальной безопасности Таштемира Айтбаева, указав на очевидные признаки сращивания криминала с властью.
Впоследствии президент Бакиев предложил упразднить должность премьер-министра, обвинив Кулова в нагнетании «истерии вокруг так называемой криминализации власти». Но сделать это ему не удалось — несмотря на разногласия с Бакиевым, Кулов проработал на должности премьера еще практически год.
В 2005 году, когда ГКНБ возглавил Таштемир Айтбаев, в стране произошли громкие политические убийства депутатов Жыргалбека Сурабалдиева и Баямана Эркинбаева. Заказчики этих убийств так и не были установлены. Еще один депутат Тынычбек Акматбаев был убит, когда приехал на переговоры в колонию с осужденными, начавшими бунт из-за перевода одного из влиятельнейших кыргызстанских «воров в законе» Азиза Батукаева в СИЗО.
В организации убийства Акматбаева его родной брат, криминальный авторитет Рыспек Акматбаев, обвинил Феликса Кулова.
Также в 2006 году МВД задержало начальника отдела СНБ по борьбе с организованной преступностью Алдаяра Исманкулова — его заподозрили в убийстве известного спортсмена Раатбека Санатбаева, однако тогда ему удалось уйти от уголовного преследования. Исманкулов будет задержан в Алматы только после революции 2010 года по делу об убийстве кыргызстанского журналиста Геннадия Павлюка.
Мурат Суталинов
Мурат Суталинов начал свою карьеру еще в советские времена с должности следователя, постепенно дослужившись до главы МВД уже в независимом Кыргызстане. В 2006 году он стал председателем Службы национальной безопасности.
Первые годы руководства Суталинова запомнились шпиономанией. В июне 2007 года ведомство задержало агента китайской разведки, которым оказалась консультант пресс-службы Жогорку Кенеша Жыпыргуль Арыкова. Тогда обвинение в государственной измене было выдвинуто впервые в истории независимого Кыргызстана. Спустя месяц ведомство задержало четырех офицеров Минобороны по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу так и не названного государства.
После апрельской революции 2010 года Суталинов был объявлен в розыск вместе с другими чиновниками администрации Бакиева по подозрению в том, что они отдали приказ стрелять по мирным демонстрантам — тогда возле Белого дома в Бишкеке погибли 87 человек, больше 100 получили огнестрельные ранения.
До конца 2011 года Суталинов скрывался за границей, но 14 декабря неожиданно добровольно пришел в суд по делу об апрельских событиях. Процесс длился несколько лет, сам силовик и несколько подчиненных ему офицеров утверждали, что они не давали приказов открывать огонь по демонстрантам.
Весной 2012 года у Суталинова диагностировали рак и удалили правую почку, после чего он содержался под домашним арестом. В 2014 году суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии. Спустя несколько лет состояние бывшего силовика ухудшилось, и суд принял решение освободить его по состоянию здоровья.
Абдил Сегизбаев
В 2015 году Алмазбек Атамбаев назначил на должность главы ГКНБ бывшего пресс-секретаря беглого президента Акаева — Абдиля Сегизбаева. Свое решение Атамбаев объяснял тем, что для него главное, «чтобы человек был честным и не продал интересы страны».
Журналист Семетей Аманбеков писал, что под руководством Сегизбаева спецслужба оказалась «мощным орудием в руках режима для расправы над инакомыслием». Как и планировал Атамбаев, комитет в связке с Генпрокуратурой начал «штамповать» политические дела.
В 2016 году депутат и глава фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев открыто выступил против продвигаемых Атамбаевым поправок в Конституцию и предложил объявить ему импичмент. Тогда Сегизбаев предоставил президенту документы, в которых говорилось, что Текебаев и его однопартийцы Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО «Альфа Телеком» в 2012 году.
Как утверждалось, сын свергнутого Курманбека Бакиева Максим в результате этой сделки мог получить 50 млн долларов. Сегизбаев настаивал, что эти бумаги были получены от властей Белиза. Впрочем, доказать подлинность документов так и не удалось. Произошедшее в народе прозвали «Белизгейтом», а сторонники Текебаева потребовали разбирательства и отставки Сегизбаева.
В 2006 году Омурбек Текебаев уже подвергался давлению спецслужб. Тогда произошедший скандал прозвали в народе «Матрешка-гейт». 5 сентября Текебаев был задержан варшавскими таможенниками, обнаружившими в его багаже сувенирную матрешку с 600 граммами героина. Власти Польши освободили оппозиционера, посчитав, что наркотики ему подкинули с целью дискредитации.
В Кыргызстане это задержание вызывало большой резонанс. Один из работников бишкекского аэропорта «Манас» утверждал, что его попросил подкинуть героин в багаж Текебаева заместитель председателя Службы нацбезопасности Жаныш Бакиев — брат президента Курманбека Бакиева.
Уголовное дело о подкинутых наркотиках быстро замяли и возобновили только после революции 2010 года. Жаныш Бакиев отрицал свою причастность к инциденту, но был снят с должности, вслед за ним в отставку ушел и его руководитель Бусурманкул Табалдиев.
Несмотря на общественное давление, Сегизбаев руководил службой еще два года — одним из последних политических дел при нем стало преследование кандидата в президенты на выборах 2017 года Омурбека Бабанова. После выборов Генпрокуратура завела на него дело о возбуждении межнациональной вражды, из-за чего политик был вынужден уехать из страны. Позже ГКНБ завел на Бабанова еще одно дело о подготовке к захвату власти. В 2021 году уголовное преследование политика было полностью прекращено.
Победивший на выборах 2017 года ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков снял Сегизбаева с должности в апреле 2018 года. И лишь в январе 2021 года, после его проигрыша на внеочередных президентских выборах, бывшего силовика задержали по делу о документах из Белиза. Спустя год Первомайский районный суд города Бишкека признал его виновным в злоупотреблении должностным положением и назначил штраф в 4 млн сомов.
Громкие дела
Освобождение Азиза Батукаева
9 апреля 2013 года суд в Нарыне освободил «вора в законе» Азиза Батукаева из колонии, так как врачи диагностировали у него «острый лейкоз». Под охраной кыргызстанского ГСИН в тот же день Батукаев вылетел в Россию, где получил гражданство.
Это возмутило кыргызстанцев. Парламент рекомендовал правительству уволить всех причастных к досрочному освобождению Батукаева. Одним из фигурантов длинного списка чиновников оказался вице-премьер по силовому блоку и бывший глава ГКНБ Шамиль Атаханов, занимавший пост с декабря 2011 по октябрь 2012 года.
Генпрокуратура возбудила дело об освобождении Батукаева в июле 2013 года. Только через год «вора в законе» объявили в международный розыск. Названные депутатами чиновники и силовики избежали обвинений — многие из них, в том числе и Атаханов, ушли с должностей по собственному желанию.
Почти пять лет следствие стояло на месте, а депутаты Жогорку Кенеша возмущались, что никто так и не был привлечен к ответственности. В 2015 году генпрокурор Индира Джолдубаева заверяла, что вопрос о возобновлении следствия «решается».
Однако это произошло только в 2019 году, когда президент Атамбаев окончательно утратил свое влияние на Сооронбая Жээнбекова. Следствие настаивало, что Атамбаев был главным инициатором освобождения Батукаева и рассчитывал с его помощью добиться экстрадиции беглого президента Курманбека Бакиева из России на родину.
В июне 2012 года Атамбаев пригласил к себе в кабинет главу ГКНБ Шамиля Атаханова и поручил ему разработать план по освобождению «вора в законе». Атаханов начал работать над этим вместе с секретарем Совета безопасности Бусурманкулом Табалдиевым — последний будет возглавлять ГКНБ с 2013 по 2015 год.
Они, по версии обвинения, координировали группу силовиков, чиновников, врачей и судей, благодаря которым удалось добиться фальсификации медицинских документов Батукаева — ему диагностировали «острый лейкоз», а позже отпустили на свободу.
Всего в деле было 19 подозреваемых. Табалдиев подался в бега, а Атаханов, как и 13 других подозреваемых, пошли на сделку со следствием. Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам и 2 месяцам колонии. Все фигуранты, заключившие сделку со следствием, получили штрафы от 260 до 300 тысяч сомов.
В апреле 2022 года стало известно, что Бусурманкул Табалдиев добровольно пришел в следственную службу МВД, но был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас его статус в этом деле неизвестен.
Кой-Таш
Кой-ташские события августа 2019 года напрямую связаны с Алмазбеком Атамбаевым и делом об освобождении Азиза Батукаева. Атамбаева трижды вызывали на допрос по этому делу, но он приходить отказывался. 7 августа ГКНБ организовал спецоперацию по принудительной доставке Атамбаева в силовые ведомства. Основная задача по задержанию была возложена на отряд спецназа «Альфа». Также в операции принимали участие и силы МВД.
К моменту начала штурма на территории дома Атамбаева в Кой-Таше находилось множество сторонников бывшего президента, которые оказали серьезное сопротивление спецназу, закидали сотрудников ГКНБ камнями, а некоторых из них даже обезоружили и пленили. Бывший президент держал оборону два дня, но все же пошел на переговоры и сдался.
Во время противостояния погиб офицер спецназа Усенбек Ниязбеков, более 200 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе и огнестрельные. Следствие считает, что Ниязбекова убил лично Атамбаев.
Главой ГКНБ тогда был Орозбек Опумбаев, именно к нему и были адресованы претензии по проведению спецоперации: например, правозащитница Чолпон Джакупова недоумевала, почему в Кой-Таше действовал именно спецназ «Альфа», хотя все происходившее было в юрисдикции МВД.
Чолпон Джакупова, директор правозащитной организации «Адилет»:
«Мы не понимаем, почему дело по кой-ташским событиям носит гриф секретности. Оснований для этого нет, за исключением деятельности спецназа «Альфы». Но мы изначально подвергали сомнению, почему они участвовали в этих событиях. Там не было террористов, не было иностранных агентов и так далее. Это подследственность МВД. Министерство и должно было заниматься задержанием Атамбаева. Почему туда позвали «Альфу»? Непонятно.
Это не только проблема в ГКНБ. Это проблема всей правоохранительной системы Кыргызстана — как она прописана и кто должен осуществлять контроль за тем, чтобы силовики не выходили за рамки своих полномочий».
Во время политического кризиса октября 2020 года Орозбек Опумбаев покинул пост главы ГКНБ и Кыргызстан. Сейчас он объявлен в розыск.
Преследование журналистов
Начало 2022 года в Кыргызстане ознаменовалось беспрецедентным давлением ГКНБ на журналистов. Первым под удар попал расследователь Болот Темиров. Он был задержан 22 января — на следующий день после публикации ролика о семье главы спецслужбы Камчыбека Ташиева и их доходах от коррупционной схемы, построенной на экспорте мазута.
В тот день силовики также пришли в офис редакции ютуб-канала Temirov Live. Как рассказывали коллеги Темирова, сотрудники ГКНБ подкинули ему в карман некий сверток, показательно обнаружили его, скрутили журналисту руки и уложили на пол. Темирову были предъявлены обвинения в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта. В рамках этого же дела был задержан акын Болот Назаров, который на кыргызском языке пересказывал расследования Темирова.
Позже одна из сотрудниц редакции призналась, что сотрудники ГКНБ под угрозами слить интимное видео с ее участием заставили журналистку подписать «договор о сотрудничестве», чтобы она сообщала им даты публикации расследований о семье Ташиева.
Болот Темиров, создателю ютуб-канала Temirov Live
«Вся эта история со слитым видео, шантажом, угрозами и подставой — все это было сделано сотрудниками ГКНБ и под руководством сотрудников ГКНБ. На основе собранных данных по факту шантажа и вымогательства мы подали заявление в Военную прокуратуру, где нам отказали в возбуждении уголовного дела. Потом мы обжаловали это решение в Первомайском районном суде. Там тоже нам отказали в связи с истечением срока обращения, а городской суд восстановил сроки и вернул в райсуд для рассмотрения по существу.
Иск также был подан в отношении сотрудников милиции, которые слили в соцсети видео из наркологии и данные из наших компьютеров. В этом случае мы дошли до Бишкекского городского суда — это последняя инстанции и там нам отказали в возбуждении дела.
Слив персональных данных, шантаж и вымогательство — это нарушение прав человека, конституционных прав на личную жизнь. По сути это все было с одной целью — прекратить существование независимых ресурсов в лице Temirov Live.
Их основная обязанность — борьба с терроризмом и обеспечение национальной безопасности. Журналисты не угрожают национальной безопасности Кыргызстана. Это спущено сверху. ГКНБ вместо того, чтобы заботиться о безопасности страны и граждан стоит на службе власти и занимается охраной этой власти»
Уже в апреле против Темирова возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз о подделке документов и незаконном пересечении границы Кыргызстана. Его расследует бишкекская милиция. Темиров рассказал «Медиазоне», что это расследование начинало 5-е управление ГКНБ. Именно там проводили оперативные мероприятия, на основании которых следственный отдел ГКНБ начал расследование.
«Для того, чтобы скрыть свои следы, якобы не они нами занимаются, они передали материалы в МВД. Хотя пересечение границ в юриспруденции ГКНБ, но чтобы отвести от себя удар, они передали это дело МВД», — объяснил Темиров.
4 марта ГКНБ задержал директора частного телеканала Next TV Таалая Дуйшенбиева. Его заподозрили в возбуждении межнациональной вражды из-за репоста в соцсетях канала информации о военной помощи России со стороны Кыргызстана. Оперативники отключили Next TV от телевещания, изъяли все оборудование и опечатали редакцию.
Владелец телеканала политик Равшан Жээнбеков тогда утверждал, что никаких правовых основ для опечатывания офиса, остановки эфира и ареста директора не было, так как при перепечатке редакция ссылалась «на другой ресурс» — ссылки вели на пост в фейсбуке бывшего главы КНБ Казахстана Альнура Мусаева, который он позже удалил.
ГКНБ нередко занимается делами о возбуждении межнациональной розни. Например, в 2016 году Управление комитета по Иссык-Кульской области получило от МВД дело против бывшего главного сварщика в тогда еще кыргызско-канадской золотодобывающей компании «Кумтор» британца Майкла МакФита. Расследование в отношение иностранца было начато после того, как он 1 января разместил в соцсетях пост о национальном блюде — чучуке, сравнив его с конским половым органом. Пост МакФита спровоцировал забастовку на руднике.
Уже 4 января Иссык-Кульский областной суд вынес решение о депортации британца из-за проблем с документами. При этом неизвестно, чем конкретно закончилось начатое против него уголовное дело.