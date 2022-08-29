В политической истории независимого Кыргызстана Госкомитет нацбезопасности всегда был на ведущих ролях. Его руководителями становились, как правило, самые близкие соратники президентов. После этого у них было два пути — либо стать фигурантами уголовных дел, либо подниматься дальше по карьерной лестнице. С каждым годом влияние спецслужбы росло, а назначение нынешнего руководителя Камчыбека Ташиева в 2020 году и вовсе сделало его вторым человеком по значимости в стране.

«Медиазона» рассказывает про наследников КГБ СССР в Центральной Азии рассказом о роли ГКНБ в истории современного Кыргызстана, его участии в революциях и громких делах, связанных с руководством страны и криминалом.

Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазоны». Авторы материала: Никита Данилин, Айсымбат Токоева.

История

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана был образован 20 ноября 1991 года — в этот день президент Аскар Акаев подписал постановление о реорганизации КГБ. Первым руководителем ведомства стал Анарбек Бакаев, никогда не работавший в силовых структурах — большую часть жизни он был партийным функционером, отвечающим за идеологию, а перед назначением занимал пост министра образования.

Бакаева считают отцом-основателем ГКНБ. В этом есть доля иронии — он был одним из немногих, кто пришел на этот пост из гражданских. Поступив на службу, он первым делом ликвидировал управление, занимавшееся борьбой с инакомыслием. Тогда же появилось управление по борьбе с коррупцией, контрабандой и наркобизнесом. 27 октября 1992 года было создано оперативно-боевое отделение при отделе «Т», специализирующееся на борьбе с терроризмом. Позже его переименуют в спецназ «Альфа».