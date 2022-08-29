В Свердловском районном суде Бишкека 29 августа состоялось очередное заседание по делу журналиста-расследователя Болота Темирова.

Адвокат Темирова Бакытбек Автандил рассказал журналистке «Клоопа», что они просили допросить следователя ГКНБ, который возбудил в отношении Темирова уголовное дело о незаконном получении паспорта.

По словам юриста, номер паспорта, указанный в уголовном деле, отличается от действительного. Однако судья отказал в ходатайстве адвокатов, а прокурор заявил, что это простая «опечатка».

Автандил сообщил, что они намерены обжаловать это решение.

Также адвокаты Темирова ходатайствовали о принудительном приводе одного из свидетелей — следователя МВД в суд.

По словам адвоката, милиционер якобы находится «в отпуске» и не приходит на процессы, несмотря на отправленную ему повестку и звонки прокурора.

Автандил подчеркнул, что свидетель обязан прийти в суд, где бы он не был и дать показания. Это ходатайство суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание состоится 30 августа.

Уголовные дела против Темирова

20 января было опубликовано расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия.

Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу акына-импровизатора Болота Назарова. Во время задержания Темирова у него якобы нашли наркотики. Сам журналист не раз говорил, что пакетик с веществом ему подкинули во время задержания.

В отношении журналиста сейчас возбуждено четыре уголовных дела — по фактам незаконного получения паспорта и военного билета, незаконного пересечения границы и изготовления наркотиков.

Темиров называл уголовные дела против него «гонениями» в ответ на то, что его команда проливает свет «на делишки» властей в лице семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Адвокаты Темирова называли «полным абсурдом» дела, которые начали против расследователя.

Ранее Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR) и Гражданские правозащитники (CRD) призывали власти Кыргызстана снять обвинения с Темирова.

Они считают, что уголовные дела в отношении журналиста «политически мотивированные» и являются «явной местью за расследования о коррупции в высших эшелонах власти».

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