В Бишкеке мужчины похитили девушку для принудительного вступления с ней в брак. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

В милиции рассказали, что 27 декабря к ним с заявлением обратилась 21-летняя девушка. Она попросила принять меры в отношении малознакомых мужчин, «которые под предлогом того, что проводят девушку домой с ледового катка, отвезли её в дом, чтобы вступить с ней в брак».

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

По подозрению в совершении преступления задержали двоих

30-летних мужчин и водворили их в ИВС. Расследование продолжается.

По данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировано 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак.

По словам генпрокурора Курманкула Зулушева, эти уголовные дела зарегистрировали по четырем статьям Уголовного кодекса — «Похищение лица с целью вступления в брак», «Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения», «Принуждение лица к вступлению в брак» и «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов».

«В суд переданы 82 дела, 460 дел сокращены, в производстве находятся еще 14», — сообщал Зулушев.

Зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания. Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.

Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев. Он изнасиловал девушку, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.

Похожая история случилась в мае 2018 года. Тогда похититель 19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться. Но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой.

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Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

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