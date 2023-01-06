Новость обновлена в 18:30.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о перемирии на Рождество. Глава России говорил, что в районе боевых действий проживают много верующих, исповедующих православие, и перемирие даст им возможность «посетить службы в рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».

Украинский лидер отметил, что передышка, наоборот, даст возможность российским войскам собраться с силами и нанести новый удар, который приведет к новым жертвам.

«Сейчас они хотят использовать Рождество, как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой», — говорит он.

Зеленский отметил, что «гарантированный и надежный способ прекратить огонь» — это вывод российских войск с территории Украины.

«Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут или мы их выгоним», — сказал он.

Вечером 5 января Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов. Согласно указанию Путина, прекратить огонь российские войска должны на православное Рождество, с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года (по московскому времени). Режим прекращения огня должен действовать «по всей линии боевого соприкосновения сторон» в Украине. В Минобороны России подтвердили, что будут исполнять указ Путина.

Объявляя режим прекращения огня, Путин сослался на просьбу главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Тот 5 января призвал «все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт», прекратить огонь и объявить перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные верующие могли посетить рождественские службы.

Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, заявляя о необходимости «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Российские военные войска продолжают вести военные действия на территории Украины по сей день.

По данным ООН на 27 декабря, из-за войны в Украине погибли 6 884 мирных жителя. Еще почти 11 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.