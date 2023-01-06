В селе Кызарт Джумгальского района Нарынской области неизвестные похитили 19-летнюю девушку для принудительного вступления в брак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ГУВД рассказали, что с заявлением 3 января обратилась сестра похищенной девушки. Она рассказала, что ее сестра поехала встречать Новый год к родственникам в село Кызарт, где неизвестные похитили ее.

В милиции заявление девушки зарегистрировали и передали в ОВД Джумгальского района.

О похищении девушки 3 января на своей странице в Twitter рассказал правозащитник Камиль Рузиев. Однако позже он сообщил, что похищенная написала встречное заявление.

«”Осталась. Не захотела шума”, — сказала она своей сестре Элизе Эмилбековой, заявившей о преступлении», — писал Рузиев.

По данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировано 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак.

По словам генпрокурора Курманкула Зулушева, эти уголовные дела зарегистрировали по четырем статьям Уголовного кодекса — «Похищение лица с целью вступления в брак», «Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения», «Принуждение лица к вступлению в брак» и «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов».

«В суд переданы 82 дела, 460 дел сокращены, в производстве находятся еще 14», — сообщал Зулушев.

Зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания. Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.

Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев. Он изнасиловал девушку, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.

Похожая история случилась в мае 2018 года. Тогда похититель

19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться. Но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой.

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Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

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